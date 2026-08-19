Foto de Verano de La Región premia a sus últimos ganadores

Los seis últimos ganadores del concurso Foto de Verano de La Región recibieron ayer sus cámaras Polaroid en el plató de Telemiño. La entrega reunió a la mayoría de los premiados durante las tres últimas semanas. Los premiados que no han podido acudir, recibirán su cámara en otro momento.

Las imágenes distinguidas en este premio muestran los meses estivales contemplados desde escenarios y sensibilidades muy diferentes y variadas, todas espectaculares. Jorge Luis Fernández fue premiado el 25 de julio por “O reflexo”, una fotografía tomada en Allariz, uno de los lugares más bonitos de la provincia. Un día después resultó elegido Marcos López con “Solo quien sueña, aprende a navegar”, captada en A Illa de Arousa.

Los ganadores del siguiente fin de semana fueron Tania Rodríguez, que dio el gran toque internacional con “Salva risas”, una escena fotografiada en Cabo Verde y publicada el 1 de agosto, y Ana María Cuiñas reconocida el día 2 por “Primeras veces”, tomada en la mítica playa viguesa de Samil.

Los afortunados se completan con Jorge López .ganador del 8 de agosto con “Un buen amanecer”, desde Suances, y Ana María Fernández, seleccionada al día siguiente por “Paleta de cores”, una imagen realizada en la isla de Lanzarote, en Canarias.

Foto de Verano permanece abierto desde el 1 de julio y continuará recibiendo imágenes hasta el próximo 28 de agosto. A lo largo de la campaña se seleccionarán 18 ganadores, dos por semana. Las fotografías escogidas se publican cada sábado y domingo en las páginas de La Región, y sus autores reciben como premio una cámara Polaroid.

La última entrega de cámaras se celebrará el 4 de septiembre. Además, todas las fotografías participantes optarán a los tres grandes regalos finales: un televisor Samsung de 65 pulgadas, un altavoz Hisense Party Rocker y un producto Braun. Los afortunados se publicarán el próximo 1 de septiembre.