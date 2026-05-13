¿Sabe usted que Fran Lorenzo es el alcalde en la sombra?

¿Sabe usted que mientras el Goebeliño ourensano hace cálculos para ver si sus cuentas con la Justicia le permitirán otra participación electoral, despunta en su monomundo monomando la figura de Fran (“el conseguidor” de los audios)? ¿Que en el entorno de Gonzalito se preguntan que tendrá el tal Fran para manejar tanta autoridad ante el sátrapa? ¿Si será lo del chiste del barbero y el cliente que lo tenía bien pillado por las criadillas?