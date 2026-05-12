¿Sabe usted que a Jácome le están entrando los calores por una pasarela de la Xunta?

QUEN CHO DIXO

Hoy en el Quen cho dixo, la pasarela de Cudeiro

La pasarela en Cudeiro
La pasarela en Cudeiro

¿Sabe usted que la Xunta está ejecutando una pasarela en Cudeiro y al alcaldiño le han entrado los calores? ¿Que el de la city montó este lunes un drama de dimensiones épicas, con doble nota oficial incluida, porque las grúas estorbarán al bus durante tres días? ¿Que para vender su “hazaña” logística dice que lideró un “dispositivo de emergencia”, cuando lo único que hizo, horas después, fue anunciar un microbús? ¡Qué despliegue, qué intelecto!

Contenido patrocinado

También te puede interesar

Lo último

stats