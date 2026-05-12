¿Sabe usted que a Jácome le están entrando los calores por una pasarela de la Xunta?

¿Sabe usted que la Xunta está ejecutando una pasarela en Cudeiro y al alcaldiño le han entrado los calores? ¿Que el de la city montó este lunes un drama de dimensiones épicas, con doble nota oficial incluida, porque las grúas estorbarán al bus durante tres días? ¿Que para vender su “hazaña” logística dice que lideró un “dispositivo de emergencia”, cuando lo único que hizo, horas después, fue anunciar un microbús? ¡Qué despliegue, qué intelecto!

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