¿Sabe usted que Francia y Melilla conocieron el valor de las facultades ourensanas?

¿Sabe usted que tenemos grandes embajadores? ¿Que la vicerrectora del Campus, Montserrat Cruz, no paró en las últimas semanas? ¿Que estuvo en Melilla en las Jornadas Nacionales de Campus Periféricos? ¿Que allí dejó claro el valor de las facultades ourensanas? ¿Que después se fue hasta Francia para presumir de nuestro termalismo, en una cita de gran relevancia internacional?

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