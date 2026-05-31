EDITORIAL
Ni más corrupción ni más indecencia

Moda femenina y un atelier completarán una oferta textil de referencia para la ciudad

FRANK STORE

La emblemática tienda Frank Store se prepara para una profunda reestructuración de sus locales en la ciudad

Liquidación en Frank Store
Liquidación en Frank Store | La Región

La emblemática tienda Frank Store se prepara para una profunda reestructuración de sus locales en la ciudad con el objetivo de dar respuesta a las peticiones de sus clientes y elevar la experiencia de compra. El establecimiento de la calle Santo Domingo ha iniciado una liquidación por reformas para ofrecer moda femenina de estilo prémium, respondiendo a la alta demanda.

Por su parte, la icónica sastrería de caballero se trasladará a la Rúa Doctor Marañón con un nuevo espacio que se convertirá en un atelier de venta privada con cita previa, un modelo inspirado en las tendencias del sector de novios y padrinos.

Con este cambio, la firma busca separar la ropa informal de la sastrería, garantizando una experiencia de máxima comodidad, intimidad y asesoramiento personalizado para eventos. Para aquellos clientes masculinos que busquen una compra más rápida o un servicio directo de trajes, la marca mantendrá una oferta permanente en su tienda de la Avenida de Pontevedra.

Dirección: Avenida de Pontevedra, 2 - Santo Domingo, 72, Ourense

Contacto: 988 391 192

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