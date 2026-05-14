Zara supera a Nike y se convierte en la marca de moda más valiosa del mundo

Zara, la principal enseña del grupo Inditex, se ha convertido en 2026 en la marca de moda más valiosa del mundo tras superar a Nike, según la última edición del ranking Kantar BrandZ Top 100 Most Valuable Global Brands.

La firma gallega logró incrementar su valor de marca un 18% respecto al año anterior, hasta superar los 44.000 millones de dólares (más de 37.500 millones de euros), situándose en el puesto 66 del ranking global, por delante de Nike, que ocupa el puesto 69.

El informe destaca que el crecimiento de Zara refleja la importancia de ofrecer experiencias de compra personalizadas impulsadas por inteligencia artificial, un factor cada vez más determinante en el sector de la moda y el comercio minorista.

Google recupera el liderazgo mundial

A nivel global, Google vuelve a ocupar la primera posición del ranking por primera vez desde 2018 gracias a un crecimiento del 57%, poniendo fin a los cuatro años consecutivos de liderazgo de Apple.

La clasificación señala que el avance de Google se apoya en la integración de Gemini en sus productos, las nuevas funciones de inteligencia artificial en el buscador y las inversiones en centros de datos.

El valor conjunto de las 100 marcas más valiosas del mundo alcanzó en 2026 un récord de 13,1 billones de dólares, un 22% más que el año anterior.

Actualmente, cuatro compañías superan el billón de dólares de valoración de marca:

Google

Apple

Microsoft

Amazon

La inteligencia artificial gana protagonismo

La edición de este año también refleja el auge de la inteligencia artificial. Claude entra por primera vez en el Top 100 global en el puesto 27, mientras que ChatGPT registró el mayor crecimiento anual del ranking, con una subida del 285% en valor de marca.

Según Kantar, solo BlackBerry logró en la historia del ranking un crecimiento superior, cuando aumentó un 390% en 2008.

Europa y Asia ganan peso

Las marcas europeas incrementaron su valor de marca un 14%, aunque por debajo del crecimiento de las compañías norteamericanas. En el sector del lujo, Hermès lidera la categoría, mientras que Louis Vuitton y Chanel fueron las únicas marcas europeas que retrocedieron.

En tecnología europea destacan:

SAP

Siemens

Booking.com

Por su parte, las marcas asiáticas continúan ganando presencia internacional. Entre las compañías con mayor crecimiento figuran Alibaba, Xiaomi y Tencent, que regresa al Top 10 mundial.