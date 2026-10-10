Frenazo en el alquiler de vivienda habitual a la espera de las elecciones

Una inmobiliaria de la ciudad con ofertas de compra y alquiler en su escaparate

El mercado de la vivienda habitual en Ourense entra en estado de parálisis tras semanas de incertidumbre con idas y venidas de decretos. Las medidas recién aprobadas, que suspende los desahucios a familias vulnerables hasta el año 2030, sumadas a la convocatoria de elecciones para el próximo 29 de noviembre, instauran un clima de desconfianza entre los propietarios.

Desde las inmobiliarias de la ciudad confirman que los dueños prefieren no firmar ningún documento ante la inestabilidad política y el vaivén legislativo, pronosticando que esta congelación de alquileres se prolongará de manera generalizada hasta que pasen los comicios, salvo excepciones en las que los inquilinos interesados presenten una desmesurada cantidad de garantías (fianzas muy altas y presentación de una larga cantidad de contratos) o que tengan avalistas. “Ata despois das elección non vamos a facturar prácticamente nada en alugueres”, expresó la abogada Dina Martínez Nogueira, de la inmobiliaria Martínez Nogueira.

Esto acaba repercutiendo especialmente en los perfiles más vulnerables, que ven como misión imposible encontrar un hogar: “O que se está facendo xa é un cásting á pobre xente que necesita aluguer, que a maioría é xente nova ou inmigrantes, e sen pais ou avalista, complicado. últimamente xa se suben fianzas e depósitos de forma ilegal”, resaltó Martínez Nogueira.

La letrada aseguró que en su agencia están recibiendo una media de 40 llamadas diarias de interesados en un alquiler, una cifra que se queda muy lejos de la cantidad de pisos que se están ofertando, lo que produce un desajuste en tre oferta y demanda, que causa desesperación entre las personas que necesitan un techo urgente, además de un subidón de precios por el desajuste entre oferta y demanda.

“La sensación es que cada vez más los propietarios irán quitando ofertas de vivienda habitual, cambiando hacia otras opciones”, subrayaron desde la inmobiliaria Sila. Ante el miedo a perder el control sobre sus inmuebles, muchos dueños están optando por retirar sus propiedades del arrendamiento tradicional para ponerlas directamente a la venta o desviarlas hacia el alquiler temporal.

“A nós entráronnos xa tres ou catro pisos que tiñan aluguer e dixéronnos que o cambiasemos a ventas’”, detalló Martínez Nogueira, confirmando que los propietarios prefieren buscar estudiantes porque “os pais garantizan, é temporal e elude o decreto”.

La alternativa de alquilar el piso fraccionado por habitaciones ha perdido su atractivo si se destina a residencia habitual. Si el inquilino se establece de forma permanente, adquiere protecciones similares a las de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), impidiendo al dueño esquivar los topes de renta o recuperar la vivienda con facilidad.

Esto consolida el alquiler puramente temporal a estudiantes o a trabajadores desplazados que presenten la documentación necesaria para confirmar esa temporalidad como una opción con menos potencial de riesgo para quienes descartan la venta.

El alquiler temporal no solo se corresponde a la fracción por habitaciones -aunque es una opción habitual- sino que incluso un domicilio entero puede alquilarse dentro de este régimen (escapando de los decretos) siempre que se acredite feacientemente la temporalidad.