Las medidas de los dos nuevos decretos de vivienda del Gobierno: ayudas al alquiler, avales y pisos turísticos

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante una rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha presentado este martes las nuevas medidas de vivienda aprobadas por el Consejo de Ministros y ha defendido que la convocatoria de las elecciones generales del 29 de noviembre no frenará la acción del Ejecutivo.

Entre los principales anuncios destacan:

21 medidas en materia de vivienda incluidas en los dos reales decretos ley recuperados por el Gobierno, las cuales tienen que ser desglosadas oficialmente.

50.000 millones de euros del ICO para facilitar el alquiler asequible y la compra de primera vivienda.

Una nueva línea de financiación de 10.000 millones de euros .

Deducciones fiscales para los inquilinos en la declaración de la renta.

Incentivos para pequeños propietarios que alquilen a precios asequibles.

Prórrogas de hasta dos años para determinados contratos de alquiler cuando el inquilino esté al corriente de pago.

280 millones de euros para construcción industrializada.

Otros 400 millones para vivienda asequible .

Nuevos avales para acelerar la construcción de vivienda.

Cambios fiscales para que los pisos turísticos tributen más .

Medidas para limitar determinadas prácticas vinculadas al alquiler por habitaciones.

Los decretos de vivienda vuelven tras su rechazo en el Congreso

Sánchez ha confirmado que el Consejo de Ministros ha aprobado nuevamente los dos decretos que habían decaído la pasada semana en el Congreso.

"Con algunas incorporaciones a nuestro juicio muy positivas, mantienen la esencia de los dos reales decretos leyes que decayeron en el Pleno del Congreso de los Diputados el pasado viernes", ha señalado.

Su aplicación dependerá ahora de la convalidación de la Diputación Permanente.

Deducciones para los inquilinos y contratos más largos

Uno de los principales puntos anunciados afecta directamente a los arrendatarios. El Gobierno plantea que los inquilinos puedan desgravarse parte del alquiler en la declaración de la renta. Sánchez ha puesto como ejemplo que una renta mensual de 800 euros podría suponer una deducción cercana a los 1.000 euros.

Además, determinados contratos podrían prorrogarse hasta dos años si el inquilino está al corriente de pago.

Más vivienda pública y medidas contra los desahucios

Sánchez ha admitido que los decretos no resolverán por sí solos el problema de la vivienda y ha defendido la necesidad de continuar aumentando el parque público y asequible.

"No voy a permitir que haya un desahucio más como el que sufrió Maricarmen", ha asegurado.

El Ejecutivo quiere complementar estas medidas con más construcción industrializada y nuevas líneas de financiación.

Pisos turísticos y alquiler por habitaciones

El Gobierno también pretende endurecer su actuación sobre determinadas fórmulas de alquiler.

Sánchez ha anunciado:

Mayor tributación para los pisos turísticos .

Cambios para equiparar su fiscalidad.

Medidas contra determinadas prácticas vinculadas al alquiler por habitaciones.

El presidente ha definido estas propuestas como medidas de "puro sentido común".

Sánchez defiende que las elecciones no frenarán al Gobierno

La comparecencia ha estado marcada también por el adelanto electoral. Sánchez ha asegurado que la proximidad de las elecciones del 29 de noviembre no condicionará la actuación del Ejecutivo.

"A nosotros no nos afecta que estemos a la puerta de las elecciones. Vamos a defender un presupuesto ambicioso. Lo defenderemos antes, durante y después", ha afirmado. También ha defendido los indultos y la ley de amnistía, ha asegurado que "el sistema público de pensiones no está en riesgo" y ha descartado mantener reuniones con otros candidatos fuera del ámbito institucional durante la campaña.