¿Sabe usted que la fuente de Avilés de Taramancos funciona al revés?

¿Sabe usted que estupefactos están en Avilés de Taramancos con esta fuente? ¿Que de todos es sabido que las fuentes suelen activarse para paliar el calor? ¿Que este debe ser el único caso en que funciona al revés? ¿Que así de espléndida estaba en pleno tren de borrascas? ¿Que con el calor, ya no le sale ni una gota? ¿Que no es una situación de este 2026, sino que se repite año tras año?