"Casi me da una maceta en la cabeza", las fuertes rachas de viento dejan incidencias en la avenida de Portugal

Las recientes rachas de viento han dejado al descubierto, una vez más, las deficiencias persistentes en la avenida Portugal, que continúa inmersa en obras y los residuos de las mismas. Lejos de mejorar la situación, los trabajos han generado un entorno precario, en el que los materiales dispersos y los elementos provisionales para señalizar los trabajos se convierten en un riesgo evidente al empeorar las condiciones meteorológicas.

Entre las incidencias que se han registrado en esta zona de Ourense, destaca el "casi" accidente que ha registrado una vecina ourensana. "Por poco se me cae un macetero en la cabeza", relata tras haber logrado capturar el momento en vídeo. Esta mujer iba paseando tranquilamente por la calle realizando unas imágenes de cómo estaba la zona con el viento justo cuando cayó detrás de ella unas macetas desde un balcón debido al viento. Tras el gran susto, estos elementos volaron rápidamente por la calle sumándose a los residuos propios de las obras.

De esta forma, los vecinos y transeúntes siguen sufriendo las consecuencias de las obras inacabadas que no tienen un fin claro. "Con la ventolera la avenida de Portugal parece el Sáhara", afirma uno de los vecinos que se ha visto afectado por el levantamiento continuado de polvo y gravilla residual que invaden las calles de esta zona del barrio de O Couto. La falta de una adecuada gestión de estos residuos agrava el impacto de unas obras ya de por sí molestas para estos ciudadanos.

Además, las señales y elementos provisionales propios de los trabajos que se están remotando se han visto afectadas y condicionan el paso en esta avenida ourensana, "este viento ya tiró la mitad de las vallas", describe. Los vecinos reclaman una actuación más diligente que garantice tanto la finalización de las obras como unas condiciones mínimas de seguridad y salubridad.