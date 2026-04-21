Reinicio a medio gas de las obras en la avenida de Portugal

El movimiento de operarios de obra vuelve a verse en la avenida de Portugal. Una imagen ya olvidada para los vecinos después de casi un mes y medio de abandono total de los trabajos y de la caída de la zona en una preocupante decadencia por la falta de limpieza. No obstante, por el momento, los técnicos y obreros de la nueva empresa adjudicataria, Misturas -vinculada a Extraco-, solamente se han limitado a perimetrar y analizar el terreno, sin que haya ningún avance en las tareas de remodelación o reconstrucción.

Misturas tiene la misión de reanudar y finalizar “gran parte” de las obras, según expresó el Concelllo, dejando clara su falta de planificación de cara a la finalización del proyecto completo en la avenida de Portugal, arreglando a través de un parche a modo de licitación de emergencia que se centralizará en la humanización de la zona y tapar los agujeros existentes.

Desde el viernes, técnicos de la empresa se han paseado por la calle, para detectar los puntos de actuación, continuando en el mismo modus operandi durante la jornada de ayer, en la que se dedicaron a revisar, hacer inventario, recolocar vallas y pasarelas o poner nuevas cintas y vallas con su nombre. Algo sin efectividad real para el desarrollo de los trabajos y que está retrasando ya durante días su inicio.

Además, Misturas ha instalado su campamento base en la plaza de O Couto, donde han colocado una caseta. Durante la jornada de ayer solamente había en torno a cinco operarios, que ocuparon de tareas de señalización y de precintar la plaza.

La urgencia de proseguir las obras y de llevar a cabo un mantenimiento en toda la calle parece no existir ni para el Concello ni para la empresa que han puesto al mando, que por el momento no han realizado ni un solo movimiento sobre el terreno y entre los residentes de la zona continúa la duda sobre cuando va a comenzar de verdad.

“É unha incomodidade xa que non sabemos o que está pasando, se van ou non van empezar, hai como unha oscuridade aí que non sabemos”, manifestó Chelo Montero, representante de la plataforma de vecinos de la avenida de Portugal, que aseguró que se están planteando acudir al Concello para conocer en firme los plazos de la los trabajos.

Los negocios de la zona temen que los trabajos se vuelvan a prolongar durante un verano más, con las dificultades logísticas que conlleva, por lo que piden agilidad para la recuperación de la avenida de Portugal. “Que acaben cuanto antes y podamos disfrutar de una calle como se merece”, indicó Marcos Nespereira, de NesPet.

Operarios precintan y vallan la plaza de O Couto | Óscar Pinal

La degradación de la calle pone en riesgo la seguridad vecinal

A pesar de la presencia en la zona de trabajadores de la nueva empresa encargada de proseguir los trabajos, la avenida de Portugal continúa en estado total de destrucción de un extremo a otro, con unas condiciones insalubres para la vida rutinaria y con una cantidad ingente de obstáculos, que dificulta el tránsito de las personas y que incluso pone en riesgo su integridad física.

Algunos vecinos ya han denunciado caídas provocadas por el lamentable estado de la calle, llena de zanjas abiertas, destacando la caída de una señora, frente al edificio número 94. El incidente le provocó una enorme herida en una mano, dejando restos de sangre en la acera y ocasionando que tuviese que ser atendida en el hospital.

Los residentes también muestran su preocupación por el abandono de varios edificios de la calle, que ya han provocado la caída desde gran altura de tejas, que de momento, por azar, no ha provocado ninguna víctima.

Suciedad extrema

Tras semanas de abandono, la maleza se empieza a apoderar de la zona. Las jardineras, supuestamente diseñadas para lucir una bonita estampa de flores, se encuentran repletas de malas hierbas, además de convertirse en depósito de colillas, restos de material de obra y demás basura. Lo mismo suceden con las zonas de acera que están en tierra, con hierbajos del tamaño de arbustos.

El denso polvo es otro de los problemas de limpieza más criticados por los vecinos, afectando especialmente ahora en la época primaveral y que se cuela por todos los rincones de la calle. “Nós non ganamos para limpar nin portales, nin garaxes, nin os coches. Podíao levar a lavar todos os días e todos os días seguiría sucio”, subrayó Chelo Montero.