Una fuga de agua afecta a tres plantas del CHUO

La fuga de agua detectada en el techo de la tercera planta del Complexo Hospitalario Universitario de Ourense (CHUO) volvió a sorprender a personal pacientes de esta planta y a poner el foco sobre el estado de las instalaciones del centro sanitario. En un vídeo compartido en redes sociales puede verse cómo el agua cae desde el falso techo y cómo se intenta secar el piso cuanto antes con todos los medios disponibles.

Según la versión facilitada por el CHUO, la incidencia tuvo su origen en un reventón localizado en la tercera planta, concretamente en la zona de cardiología del Edificio Cristal. Desde allí, el agua se filtró parcialmente hacia la segunda y la primera planta, aunque, tal como se concretó desde el hospital, solo se vieron afectados algunos pasillos.

Desde la dirección del centro aseguran que las plantas inferiores fueron secadas de inmediato, mientras que la tercera planta quedó completamente normalizada una vez finalizada la reparación. “A las 11:15 horas estaba todo ya reparado y seco”, señalan desde el CHUO, insistiendo en que no hubo daños personales ni afectación a la actividad asistencial en la incidencia que habría empezado alrrededor de las 10:30 horas.

Este incidente se sucede tras otros incidentes similares, averías y problemas estructurales que denuncia el personal en un edificio de reciente construcció y que también ha provocado nuevas críticas desde el ámbito político.

Relacionado La rotura de una cañería de agua y el desplome de un techo complican la mañana en el CHUO

Reacciones políticas

Las formaciones políticas han reaccionado ante lo ocurrido. La diputada del BNG Noa Presas exige transparencia y explicaciones sobre la nueva avería, reclama una auditoría independiente de las instalaciones y critica la falta de avances en el nuevo edificio de hospitalización. Señala que la repetición de este tipo de incidencias genera inseguridad entre la ciudadanía y evidencia la precariedad de la sanidad en Ourense, Verín y O Barco de Valdeorras.

Presas recuerda eventos anteriores similares. En abril del pasado 2025, el agua vertida de la rotura en una cañería provocó varios desperfectos.

El portavoz de Podemos Ourense, Francisco Diéguez, denuncia por su parte la dejadez política y el abandono de la sanidad pública por parte de la Xunta y del presidente Alfonso Rueda. Afirma que no se trata de un accidente aislado, recuerda incidentes previos en el Hospital Materno-Infantil y exige explicaciones inmediatas, medidas urgentes de seguridad y asunción de responsabilidades políticas.