Funergal cierra sus puertas con 4.700 visitas en Expourense

La Feria de Productos y Servicios Funerarios (Funergal) cerró ayer las puertas de su décimo tercera edición en el recinto de Expourense tras dos jornadas y media de intensa actividad comercial y formativa. El principal centro de negocios de este sector finalizó con un balance muy positivo al registrar un total de 4.700 visitas , una notable cifra que ha permitido incrementar de forma importante el ratio de compradores y profesionales por cada firma expositora en el evento.

Esta edición contó con la participación activa de 44 expositores procedentes de diez países, entre los que destacaron corporaciones punteras y las principales asociaciones sectoriales. Aunque el grueso de los asistentes acudió desde diferentes puntos de la Península Ibérica , el certamen atrajo a visitantes de una veintena de países de cuatro continentes. Según explicaron desde la organización, las expectativas comerciales se han cumplido con creces debido a la clara intención de compra de los profesionales.

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El catálogo expuesto en el recinto cubrió por completo toda la cadena de productos y servicios necesarios en el ámbito funerario. Los pasillos albergaron desde fabricantes de ataúdes de madera maciza y cartón hasta hornos crematorios para humanos y mascotas, urnas, lápidas, arreglos florales, joyería y complementos. También hubo espacio para la gestión integral, uniformes, soluciones de tanatopraxia, vehículos fúnebres de carroceras españolas y software especializado. Además, el área de presentaciones acogió conferencias como la de la empresa argentina Neomemorial, que analizó el impacto y ventajas de la Inteligencia Artificial en el sector.

Como es habitual, el salón sirvió como gran punto de encuentro para la “familia funeraria” de Galicia. La feria concluyó con la tradicional degustación de “pulpo á feira” ofrecida por la Asociación Provincial de Empresarios Funerarios de Ourense (APEFO), que ejerció una vez más de anfitriona local. El certamen estuvo patrocinado por la Diputación de Ourense y contó con el apoyo de grandes grupos como Interfunerarias o Albia. Tras esta cita, Expourense retomará su actividad la próxima semana, del 28 al 30 de mayo, con la celebración de la novena edición de Sportur Galicia