Fusión de estilos, cine y homenajes en el 28º Festival de Jazz
Con figuras internacionales de la música
Seis agrupaciones pasarán por Ourense durante mayo y junio, explorando las posibilidades del hermanamiento del jazz con otros géneros
El Festival de Jazz de Primavera, organizado por el Café Latino, ya tiene cartel oficial. Arrancará el próximo 6 de mayo, y se prolongará hasta el 1 de junio, con seis conciertos donde regresarán a Ourense figuras como Josemi Carmona o Jorge Pardo, e incorpora homenajes a figuras como Bebo Valdés a cargo de su nieto, Roberto Carlos “Cucucrucho” Valdés. También será el momento de ver sobre el escenario a formaciones como el cuarteto del australiano Adrian Cunningham, músico que ha formado pare de la banda sonora de la película “El Aviador”.
Hai flamenco jazz, dous grupos de orixe cubana, o neto de Bebo Valdés... hai swing... Coma sempre, intentamos facer un festival onde haxa variedade"
“Organizar este festival nunca é fácil”, comenta desde la organización Eduardo Rodríguez, “pero tivemos a fortuna de que conseguimos un cartel moi apañado e, sobre todo, intentamos tocar diferentes estilos. Hai flamenco jazz, dous grupos de orixe cubana, o neto de Bebo Valdés... hai swing... Coma sempre, intentamos facer un festival onde haxa variedade, non encasillarnos nun estilo de jazz”. Rodríguez añadía que este año ha sido más complicado cerrar los conciertos, pues “se complicou un pelín a loxística, polo menos polos voos. Algunhas xiras se suspenderon e, ó final, nós somos unha parte pequena dunha xira. E se se suspende a xira por parte de Asia ou parte de Europa, nós quedamos fora”.
A pesar de estas complicaciones, el festival siempre suscita interés, y ya cuenta con varios habituales que preguntan cada año por el cartel. “Cada ano practicamente en todos os concertos se enche. Son concertos moitas veces moi desexados, porque é difícil ver estes músicos en sitios tan pequenos, e a xente evidentemente o agradece. Notamos que cada vez vén máis xente de outras provincias incluso do norte de Portugal, de Guimarães, de Chaves…”, señala Eduardo Rodríguez.
