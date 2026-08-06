Bruno Tabarés, líder de la ourensana Gabor Grey: "A nivel local, no hay posibilidades para las bandas emergentes"
CONCIERTO EN CUÑAS DAVIA
La banda ourensana Gabor Grey acaba de publicar sus primeras canciones y este sábado actúan en la bodega Cuñas Davia de Cenlle a las 21,00 horas.
Bruno Tabarés (Ourense, 1974) convirtió la celebración de su 50 cumpleaños en el nacimiento de Gabor Grey. La banda ourensana acaba de publicar sus primeras canciones y este sábado actuarán en la bodega Cuñas Davia de Cenlle dentro del festival O Son dos Arrieiros.
Pregunta. Cómo afrontan el concierto del fin de semana?
Respuesta. Tenemos muchas ganas. Ya no se trata de una boda, un cumpleaños o una actuación organizada por nuestra cuenta, sino de un evento para el que nos han llamado. Dentro de nuestra corta trayectoria, supone un paso importante.
P. Presentan la banda con la frase “Nunca es tarde para perseguir un sueño”.
R. Va por la edad del grupo, ya no somos unos niños. Miguel, el cantante, es el más joven y tiene 40 años, mientras que los demás hemos pasado de los 50. Nuestro sueño era tener un grupo de música y llegar a triunfar, así que decidimos intentarlo.
P. ¿Cómo comenzó el proyecto?
R. Miguel y yo ofrecíamos pequeños conciertos acústicos desde 2016. Cuando cumplí 50 años, en 2024, montamos una banda completa para tocar en la celebración. Llamé al batería, con quien había tenido un grupo a los 20 años, y le dije que se desoxidase. Él contactó con el bajista y ensayamos durante varios meses. Al público le gustó e incluso el responsable del establecimiento nos pidió un contacto para contratarnos.
P. Han pasado de “Ruptura” a “Para siempre”, dos títulos prácticamente opuestos.
R. Guardaba algunas canciones desde que era joven y también he compuesto temas nuevos. Los compañeros me vacilan porque dicen que son muy tristes: tenemos “Ruptura”, pero también “Nada”, “Punto y final” o “Despedida”. Todas hablan de desengaños y desamores. Me pidieron que escribiese alguna alegre y surgió “Para siempre”, que es más motivadora.
P. ¿Qué referencias se reconocen en su sonido?
R. Creo que se aprecian influencias de Keane, Coldplay, Oasis o Vetusta Morla. Como toco el piano, quiero que los teclados tengan bastante presencia. También hacemos muchos coros, con cierta influencia de Izal. Nos movemos entre el indie británico y el español, aunque intentamos aportar un sonido propio.
P. ¿Y el nombre?
R. En el local de ensayo había un dibujo abstracto en tonos grises y negros firmado por alguien llamado Gabor. Queríamos dos palabras que comenzasen por la misma letra y surgió Gabor Grey. Elegimos “grey” por la escala de grises del dibujo y porque aportaba un aire más universal.
P. ¿En Ourense es complicado abrirse camino como banda emergente?
R. A nivel local no hay prácticamente nada, no tenemos posibilidades. Para tocar tenemos que recurrir a conocidos que tengan pubs. Llevamos alrededor de un año y medio buscando lugares y no hemos encontrado certámenes, ayudas ni iniciativas similares. Incluso en algunos festivales recientes de la ciudad no aparece ninguna banda ourensana. Podrían incluir dos grupos locales, aunque fuese para actuar a las cuatro de la tarde.
P. ¿Cuáles son sus próximos pasos?
R. Queremos grabar tres canciones y publicar entre septiembre y octubre un EP con esos temas y los dos sencillos anteriores. Con cinco canciones editadas podremos buscar más conciertos. Por ahora pagamos el estudio, las grabaciones y el local de ensayo con lo poco que ingresamos en las actuaciones.
P. Así que continuarán persiguiendo el sueño.
R. Eso está claro, aunque otra cosa es que llegue a cumplirse. Como dice nuestro cantante, lo importante es comprar lotería. No sabemos si tocará, pero estamos comprando los boletos. Así nunca tendremos que preguntarnos qué habría ocurrido si hubiésemos montado una banda. Nuestra parte ya la hemos hecho.
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