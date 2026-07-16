El mejor blanco gallego vuelve a ser este año un ribeiro: Cuñas Davia, de Cenlle

El Auditorio Fuxan os Ventos de Lugo acogió el pasado martes la gala de entrega de las XXXVIII Catas dos Viños de Galicia, un certamen organizado por la Consellería de Medio Rural que este año batió cifras de participación al evaluar a ciegas 462 muestras procedentes de 152 empresas. En esta exigente cita, las denominaciones de origen ourensanas y el territorio de la Ribeira Sacra se erigieron como grandes triunfadores de la enología gallega.

Mejores vinos

El gran protagonista ourensano de la velada fue el vino Cuñas Davia (Adegas Valdavia), de Cenlle. Este blanco logró el Acio de Ouro —recogido por el bodeguero Alberto García Úbeda de manos de Alfonso Rueda— que lo acredita como el mejor vino blanco de toda Galicia, un hito que permite a la D.O. Ribeiro retener este título absoluto por segundo año consecutivo. Por su parte, la viticultura heroica de la D.O. Ribeira Sacra impuso su ley en las elaboraciones tintas y destilados de la mano de bodegas de la provincia de Lugo: la chantadina Vía Romana conquistó el Acio de Ouro al mejor tinto de Galicia, mientras que la marca Abadía da Cova, de O Saviñao, se llevó el preciado Pote de Ouro al mejor licor café.

Más allá de premios supremos, hubo palmareses específicos por cada Denominación de Origen.

Mejores Ribeiro

En la D.O. Ribeiro, el Acio de Ouro en blancos fue para Mauro Estévez, mientras que la plata y el bronce recayeron en María Andrea y Eduardo Bravo, respectivamente.

Mejores Monterrei

La D.O. Monterrei demostró la expresividad de sus caldos coronando a Alma de Autor (Adegas Pazo das Tapias) con el oro en blancos, y a Quinta das Tapias (Adega Tapias Mariñán) en tintos. El podio de Monterrei lo completaron Marova y 3 Mentiras en blancos, y Fanrela y Pazo Mariñán en la categoría de tintos.

Mejores Valdeorras

La D.O. Valdeorras reivindicó su calidad encumbrando en lo más alto a Joaquín Rebolledo con el oro en blancos y al Menciño Summun, de la Bodega Cooperativa Jesús Nazareno, con el oro en tintos. El medallero valdeorrés se cerró con A Coroa y Verdes Castros, plata y bronce en blancos, y con Quinta da Peza y Costeira, plata y bronce en tintos.

Mejores Ribeira Sacra

En la categoría específica de la D.O. Ribeira Sacra, el Acio de Ouro blanco fue para Peza do Rei, con plata para Pasal de Esile y bronce para Sollío; mientras que Ó Prómine Singular logró el oro en tintos, escoltado por la plata de la referencia P, de Adega Ponte da Boga, y el bronce de Cruceiro.

El acto fue clausurado por el presidente gallego, Alfonso Rueda, quien ensalzó el trabajo de los bodegueros como estandartes de "Galicia Calidade" y reafirmó el apoyo institucional al sector.