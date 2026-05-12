Gabriela Pérez, enfermera en Ourense: “Siempre tuve clara mi vocación y me mudé a más de 2.000 kilómetros para luchar por ella"

La Enfermería, que este 12 de mayo conmemora su Día Internacional, continúa siendo una de las profesiones más asociadas a la vocación y al cuidado de las personas. Estos valores impulsan a mujeres como Gabriela Pérez, recién graduada en Ourense, a convertir esta ilusión por ayudar a los demás en una trayectoria laboral. De hecho, el Colegio de Enfermería en la ciudad recuerda que la profesión es “mucho más que técnica” y destacan el componente humano y emocional que implica el trabajo diario con los pacientes.

En el caso de esta nueva enfermera, su vocación le nació desde muy pequeña al cuidar de su abuela, “es paciente diabética y recuerdo que me encantaba ayudarle con las glucemias (medida de la concentración de azúcar en la sangre). Además, mi abuelo siempre soñó con tener una enfermera en la familia. Aunque falleció y no pudo verlo, siento que, de alguna manera, cumplí su sueño”, rememora con cariño.

En sus fotos de la orla, la enfermera Gabriela Pérez. | Cedida

"Galicia me impresionó muchísimo"

Para lograr su objetivo, recorrió más de 2.000 kilómetros, mudándose desde Canarias hasta Ourense, que define ya como un segundo hogar. Esta enfermera asegura que estos traslados son habituales en los jóvenes canarios, un pensamiento que se sustentan diversos informes sobre movilidad juvenil publicados por el Instituto Canario de Estadística (ISTAC) y el Observatorio Canario de Emigración, que señalan la tendencia de estudiantes y jóvenes profesionales a buscar fuera de las islas formación o experiencias no siempre disponibles en su entorno local.

En su caso, sí tenía la posibilidad de estudiar esta carrera en Canarias, pero se enamoró de Galicia en un viaje con sus padres en 2019. "Me impresionó muchísimo, recuerdo decirle a mi madre que me encantaría venir a estudiar aquí, sin importar el lugar concreto", relata. Para conseguir estudiar en Ourense, tuvo que realizar en dos ocasiones la selectividad, ya que tras la pandemia aumentaron las notas de corte significativamente y en su primer examen no entró, "me quedé concretamente en el número 5 de la lista".

Al año siguiente decidí volver a prepararme la EBAU y puse Ourense como primera opción"

Asimismo, a pesar que la subida calificaciones fue general, en Enfermería se impulsó en gran medida debido al incremento del interés por las profesiones sanitarias. En Ourense, por ejemplo, la nota de corte pasó de aproximadamente un 10,23 en 2019 a superar el 11,6 en los años posteriores a la COVID-19. Este incremento se relaciona con la mayor demanda de plazas, el reconocimiento social del personal sanitario y las buenas perspectivas laborales del grado.

"Ha sido una de las mejores etapas de mi vida"

No obstante, Gabriela no se rindió: "al año siguiente decidí volver a prepararme la EBAU y puse Ourense como primera opción. Saqué buena nota, me admitieron en la primera lista y no dudé en venir". A pesar de que al principio fue complicado por la distancia con su familia, con la que muestra una gran unión, la recién enfermera asegura que no cambiaría esta experiencia por nada. "Ha sido una de las mejores etapas de mi vida. Me llevo un crecimiento personal enorme, amistades muy importantes y una familia tanto dentro como fuera del hospital de Ourense", afirma.

Gabriela Pérez, la segunda empezando por la izquierda, junto con sus amigas de la carrera. | Cedida

Ahora regresa a Canarias con un gran recuerdo por la ciudad, sin cerrarse a volver en algún momento, y con un gran sentimiento de agredecimiento por todo lo aprendido. A pesar de tener en mente el EIR, el examen de Enfermero Interno Residente, no ha decidido cuándo prepararlo, aunque asegura sentirse "muy preparada para empezar a trabajar".

Gabriela Pérez comenzó su formación en segundo curso en el área de Medicina Interna. En tercero amplió su experiencia pasando por Atención Primaria, Medicina Interna y Cirugía, y en cuarto realizó rotaciones por Urgencias, Hospital de Día de Salud Mental, Quirófano, Cardiología, REA, consultas de Dermatología y Vascular, Obstetricia y pruebas de Digestivo. Todas estas experiencias contribuyeron significativamente a su crecimiento como futura profesional sanitaria.

Además, durante su rotación en Atención Primaria tuvo la oportunidad de pasar por Pediatría y Matrona, una experiencia que le permitió descubrir una vocación que no había considerado antes: dedicarse a la Pediatría, una de las especialidades más demandadas y valoradas actualmente dentro de Enfermería.

Vocación sí, pero también condiciones dignas

Sin embargo, esta rama que se engloba dentro de la Atención Primaria no corre con la misma suerte en otras profesiones de la salud. A pesar de que Pediatría suele despertar interés entre los estudiantes sanitarios, en algunas comunidades autónomas hay déficit de profesionales y muchas plazas son difíciles de cubrir.

En Galicia, muchas profesionales siguen defendiendo que la vocación continúa muy presente, aunque también alertan de que esa entrega no puede sostener por sí sola un sistema sanitario cada vez más tensionado. La elección de especialidad por las condiciones laborales está a la orden del día, siendo uno de los debates más presentes actualmente en la profesión la necesidad de compatibilizar vocación y los derechos.

Los sindicatos y colegios insisten en que reclamar mejores condiciones no significa perder la vocación, sino precisamente proteger la calidad asistencial y evitar el desgaste emocional de los profesionales. En Galicia, SATSE alertó este 2026 de que más de la mitad de enfermeras y fisioterapeutas se han planteado abandonar la profesión por problemas relacionados con la conciliación y la presión laboral.

Para poder ayudar bien a los demás también es importante que los profesionales se sientan cuidados y valorados"

Por su parte, Gabriela cree que la vocación sigue estando muy presente en Enfermería, porque es una profesión que exige muchísimo a nivel humano y emocional. Pero también piensa que es normal que las nuevas generaciones valoren cada vez más las condiciones laborales, la estabilidad o la conciliación. "Al final, para poder ayudar bien a los demás también es importante que los profesionales se sientan cuidados y valorados", concluye.

“Las enfermeras empoderadas salvan vidas"

El Día Internacional de la Enfermería, que se celebra cada 12 de mayo, coincidiendo con el nacimiento de Florence Nightingale, considerada la impulsora de la enfermería moderna. Este año, el Consejo Internacional de Enfermeras (CIE) ha elegido como lema: “Nuestras enfermeras. Nuestro futuro. Las enfermeras empoderadas salvan vidas”. El objetivo de la campaña es reivindicar la necesidad de entornos laborales “seguros y justos”, además de una mayor capacidad de liderazgo y reconocimiento profesional para las enfermeras.

En Ourense, el Colegio Oficial de Enfermería también ha aprovechado esta conmemoración para reclamar más visibilidad para la profesión y recordar que “sin cuidados no hay salud, ni sistema sanitario que avance”. Ante esto, una reflexión final de Gabriela Pérez sostiene que "se puede tener una gran vocación y, al mismo tiempo, querer unas condiciones dignas que permitan ejercer la profesión de la mejor manera posible".