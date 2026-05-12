Once mires eligen Ourense en la primera semana

Una semana después del inicio del proceso de adjudicación de plazas MIR, once futuros médicos internos residentes han elegido ya el Área Sanitaria de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras para completar su formación. Varias especialidades ya han sido cerradas en el CHUO permitiendo comprobar cuáles son las ramas que despiertan mayor interés entre los aspirantes.

Dermatología fue la primera plaza en cubrirse. La única vacante ofertada en esta especialidad desapareció las primeras horas del proceso. De igual manera, Obstetricia y Ginecología logró la primera adjudicación de todos los hospitales gallegos. Con el paso de la semana también quedaron cubiertas otras especialidades que solo contaban con una plaza en Ourense, como Oftalmología, Otorrinolaringología o Urología entre otras.Además, las tres plazas de Anestesiología y Reanimación ya han sido adjudicadas, consolidándose como otra de las especialidades que tradicionalmente se cubren con rapidez. En cambio, todavía quedan vacantes en ramas con más dificultades históricas para atraer residentes. En este sentido, uno de los datos más destacados de esta primera semana es la adjudicación de la primera plaza de Medicina Familiar y Comunitaria en Ourense. Aunque la especialidad suele registrar problemas de cobertura en distintas áreas sanitarias del país, un aspirante ya ha escogido Ourense para realizar su residencia.

Aun así, esta especialidad continúa concentrando la mayor parte de las plazas pendientes. Quedan veinte vacantes por cubrir, lo que representa la mitad de todas las plazas disponibles. En el resto de especialidades que siguen abiertas apenas queda una plaza libre, salvo en Medicina Interna y Radiodiagnóstico, que mantienen dos cada una, y Pediatría y Psiquiatría, con tres vacantes todavía disponibles para los futuros residentes.

En paralelo, el proceso de adjudicación de las residencias de enfermería (EIR) ha permitido cubrir todas las las plazas ofertadas en Ourense. Las doce vacantes disponibles fueron adjudicadas, incluidas las tres de Salud Mental, que fueron las últimas en completarse. También quedaron cubiertas las cinco plazas de Enfermería Familiar y Comunitaria, además de las dos de la especialidad Obstétrico-Ginecológica y las dos de Pediátrica.