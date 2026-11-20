La Gala contra el Cáncer de Ourense celebrará su undécima edición el próximo sábado 28 de noviembre a las 20,30 horas en el Auditorio Municipal. La cita solidaria, que ha recaudado más de 60.000 euros durante sus diez primeras ediciones, volverá a reunir música y baile para apoyar la lucha contra la enfermedad.

El programa fue presentado este jueves por Germán Rodríguez-Sáa, presidente de la Asociación Española contra el Cáncer (AECC) en Ourense, y David Rodríguez, presidente de la Asociación Cultural As Canellas, organizadora de la gala. Rodríguez-Sáa destacó la “enorme solidaridad de la sociedad ourensana y su compromiso con las personas que conviven con la enfermedad”.

El cartel contará con Eladio y los Seres Queridos, formación viguesa que celebra dos décadas de trayectoria, y Javi Maneiro, reconocido cantante del rock gallego. También participarán The Tetas’ Van, banda que reivindica el papel de las mujeres en la música, y Dulzaro, que fusiona el folclore tradicional con sonidos electrónicos. Completan las actuaciones la cantautora gallega Yoly Saa y la escuela ourensana de baile y fitness Only You. La gala estará presentada por Raquel Nogueira y Antía Vidal.

David Rodríguez destacó la importancia de la iniciativa para concienciar sobre la prevención, la investigación y el acompañamiento a los pacientes, además de agradecer el esfuerzo colectivo que permite mantener esta cita de carácter anual.

Las entradas tienen un precio de diez euros y pueden adquirirse en Ataquilla.com y en la sede de la AECC, donde se han habilitado 150 localidades. También existe una fila cero para colaborar económicamente con la causa de manera altruista.