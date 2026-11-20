28 DE NOVIEMBRE
Las Gala contra el Cáncer de Ourense ofrecerá seis conciertos
28 DE NOVIEMBRE
La Gala contra el Cáncer de Ourense celebrará su undécima edición el próximo sábado 28 de noviembre a las 20,30 horas en el Auditorio Municipal. La cita solidaria, que ha recaudado más de 60.000 euros durante sus diez primeras ediciones, volverá a reunir música y baile para apoyar la lucha contra la enfermedad.
El programa fue presentado este jueves por Germán Rodríguez-Sáa, presidente de la Asociación Española contra el Cáncer (AECC) en Ourense, y David Rodríguez, presidente de la Asociación Cultural As Canellas, organizadora de la gala. Rodríguez-Sáa destacó la “enorme solidaridad de la sociedad ourensana y su compromiso con las personas que conviven con la enfermedad”.
El cartel contará con Eladio y los Seres Queridos, formación viguesa que celebra dos décadas de trayectoria, y Javi Maneiro, reconocido cantante del rock gallego. También participarán The Tetas’ Van, banda que reivindica el papel de las mujeres en la música, y Dulzaro, que fusiona el folclore tradicional con sonidos electrónicos. Completan las actuaciones la cantautora gallega Yoly Saa y la escuela ourensana de baile y fitness Only You. La gala estará presentada por Raquel Nogueira y Antía Vidal.
David Rodríguez destacó la importancia de la iniciativa para concienciar sobre la prevención, la investigación y el acompañamiento a los pacientes, además de agradecer el esfuerzo colectivo que permite mantener esta cita de carácter anual.
Las entradas tienen un precio de diez euros y pueden adquirirse en Ataquilla.com y en la sede de la AECC, donde se han habilitado 150 localidades. También existe una fila cero para colaborar económicamente con la causa de manera altruista.
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