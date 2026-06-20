Galería | 1.500 opositores de Educación para 15 plazas en Ourense y muchos nervios en las aulas, en fotos

Galería | 1.500 opositores de Educación para 15 plazas en Ourense y muchos nervios en las aulas

Más de 1.500 aspirantes se enfrentan este sábado a las oposiciones de Educación en los institutos As Lagoas y Universidade Laboral, donde se disputan solo 15 plazas en la provincia de Ourense

Un total de 1.500 personas se presentan este sábado en Ourense a las oposiciones de Educación, en una convocatoria marcada por la alta competencia y la escasez de plazas: solo 15 en toda la provincia.

Las pruebas se celebran en los institutos IES As Lagoas y IES Universidade Laboral, que acogen a los aspirantes tras meses de preparación para acceder a una de las plazas disponibles en distintas especialidades.

En el conjunto de Galicia se ofertan más de 1.600 plazas, pero en Ourense la presión es máxima: más de un centenar de opositores por cada puesto en juego.