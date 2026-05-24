Adrián, Segio, Martín, Marcos, Antonio, Nicolás, Hugo y Aarón alumnos graduados del IES Julio Prieto Nespereira.
Adrián, Segio, Martín, Marcos, Antonio, Nicolás, Hugo y Aarón alumnos graduados del IES Julio Prieto Nespereira. | José Paz

Galería | Los alumnos del IES Julio Prieto Nespereira celebran su graduación y cierran con broche de oro su etapa

FIN DE ETAPA

Los alumnos del Sexto se despiden de una etapa rodeados de familiares, amigos y profesores en un acto lleno de emoción antes de afrontar su futuro y siguientes pasos

Los alumnos del IES Julio Prieto Nespereira, conocido popularmente como el Sexto, celebraron su acto de graduación rodeados de familiares y profesores en un emotivo evento que puso el broche final a su etapa de Secundaria. Vestidos con sus mejores galas, los jóvenes se despidieron de un centro que los acompañó durante años decisivos de su formación, rindiendo homenaje al profesorado que los guió en este camino. Los rostros de satisfacción y alegría convivieron con la emoción propia de un día que marca el fin de una etapa y el comienzo de otra. En el horizonte más próximo tienen la Selectividad, para poder incorporarse a la vida universitaria o a Formación Profesional.

Liria, Paula, Lucía, Estela, Elena, Arancha y Matilde.
1/7 Liria, Paula, Lucía, Estela, Elena, Arancha y Matilde alumnas graduadas del IES Julio Prieto Nespereira. | José Paz
Asunción, Sonia, Candela, Luis y Belén.
2/7 Asunción, Sonia, Candela, Luis y Belén durante la graduación de los alumnos del IES Julio Prieto Nespereira. | José Paz
Noé, Jesús, Borja, Luis y Manuel.
3/7 Noé, Jesús, Borja, Luis y Manuel alumnos graduados del IES Julio Prieto Nespereira. | José Paz
Javier, Iago, Miguel, Miguel, Yago y Xoel.
4/7 Javier, Iago, Miguel, Miguel, Yago y Xoel alumnos graduados del IES Julio Prieto Nespereira. | José Paz
Clara, Uxía, Antía, Noa y Diana.
5/7 Clara, Uxía, Antía, Noa y Diana alumnas graduadas del IES Julio Prieto Nespereira. | José Paz
Lusi, Sofía y Yolanda.
6/7 Lusi, Sofía y Yolanda durante la graduación de los alumnos del IES Julio Prieto Nespereira. | José Paz
Matilde, Arancha, Paula, Elena, Noa y Natalia.
7/7 Matilde, Arancha, Paula, Elena, Noa y Natalia alumnas graduadas del IES Julio Prieto Nespereira. | José Paz

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