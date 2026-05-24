Galería | Los alumnos del IES Julio Prieto Nespereira celebran su graduación y cierran con broche de oro su etapa

Los alumnos del IES Julio Prieto Nespereira, conocido popularmente como el Sexto, celebraron su acto de graduación rodeados de familiares y profesores en un emotivo evento que puso el broche final a su etapa de Secundaria. Vestidos con sus mejores galas, los jóvenes se despidieron de un centro que los acompañó durante años decisivos de su formación, rindiendo homenaje al profesorado que los guió en este camino. Los rostros de satisfacción y alegría convivieron con la emoción propia de un día que marca el fin de una etapa y el comienzo de otra. En el horizonte más próximo tienen la Selectividad, para poder incorporarse a la vida universitaria o a Formación Profesional.