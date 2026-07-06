Galería | Ambiente y expectación en las terrazas de Ourense para disfrutar del partido de la selección española ante Portugal , en fotos
MUNDIAL DE FÚTBOL
España y Portugal se enfrenta en un Mundial por tercera vez en las últimas cinco ediciones. Ourense llenó sus terrazas y bares de camisetas, banderas y caras pintadas con los colores de la selección para disfrutar de una gran tarde noche veraniega marcada por el calor
Las terrazas del centro y Casco Vello de Ourense se llenaron para disfrutar del duelo entre España y Portugal por una plaza en los cuartos de final del Mundial. Bajo la sombra y disfruntando de cerveza, agua o vino, los aficionados salieron a vivir la intensidad de un gran partido de octavos de final. Las banderas, camisetas de la selección y las caras pintadas de rojo y gualda no faltaron tampoco.
El calor también se hizo presente y los locales con sombra fueron los más cotizados en una tarde noche de verano para disfrutar del mejor fútbol.
1/70
Galería | Ambiente y expectación en las terrazas de Ourense para disfrutar del partido de la selección española ante Portugal , en fotos
|
José Paz
2/70
Galería | Ambiente y expectación en las terrazas de Ourense para disfrutar del partido de la selección española ante Portugal , en fotos
|
José Paz
3/70
Galería | Ambiente y expectación en las terrazas de Ourense para disfrutar del partido de la selección española ante Portugal , en fotos
|
José Paz
4/70
Galería | Ambiente y expectación en las terrazas de Ourense para disfrutar del partido de la selección española ante Portugal , en fotos
|
José Paz
5/70
Galería | Ambiente y expectación en las terrazas de Ourense para disfrutar del partido de la selección española ante Portugal , en fotos
|
José Paz
6/70
Galería | Ambiente y expectación en las terrazas de Ourense para disfrutar del partido de la selección española ante Portugal , en fotos
|
José Paz
7/70
Galería | Ambiente y expectación en las terrazas de Ourense para disfrutar del partido de la selección española ante Portugal , en fotos
|
José Paz
8/70
Galería | Ambiente y expectación en las terrazas de Ourense para disfrutar del partido de la selección española ante Portugal , en fotos
|
José Paz
9/70
Galería | Ambiente y expectación en las terrazas de Ourense para disfrutar del partido de la selección española ante Portugal , en fotos
|
José Paz
10/70
Galería | Ambiente y expectación en las terrazas de Ourense para disfrutar del partido de la selección española ante Portugal , en fotos
|
José Paz
11/70
Galería | Ambiente y expectación en las terrazas de Ourense para disfrutar del partido de la selección española ante Portugal , en fotos
|
José Paz
12/70
Galería | Ambiente y expectación en las terrazas de Ourense para disfrutar del partido de la selección española ante Portugal , en fotos
|
José Paz
13/70
Galería | Ambiente y expectación en las terrazas de Ourense para disfrutar del partido de la selección española ante Portugal , en fotos
|
José Paz
14/70
Galería | Ambiente y expectación en las terrazas de Ourense para disfrutar del partido de la selección española ante Portugal , en fotos
|
José Paz
15/70
Galería | Ambiente y expectación en las terrazas de Ourense para disfrutar del partido de la selección española ante Portugal , en fotos
|
José Paz
16/70
Galería | Ambiente y expectación en las terrazas de Ourense para disfrutar del partido de la selección española ante Portugal , en fotos
|
José Paz
17/70
Galería | Ambiente y expectación en las terrazas de Ourense para disfrutar del partido de la selección española ante Portugal , en fotos
|
José Paz
18/70
Galería | Ambiente y expectación en las terrazas de Ourense para disfrutar del partido de la selección española ante Portugal , en fotos
|
José Paz
19/70
Galería | Ambiente y expectación en las terrazas de Ourense para disfrutar del partido de la selección española ante Portugal , en fotos
|
José Paz
20/70
Galería | Ambiente y expectación en las terrazas de Ourense para disfrutar del partido de la selección española ante Portugal , en fotos
|
José Paz
21/70
Galería | Ambiente y expectación en las terrazas de Ourense para disfrutar del partido de la selección española ante Portugal , en fotos
|
José Paz
22/70
Galería | Ambiente y expectación en las terrazas de Ourense para disfrutar del partido de la selección española ante Portugal , en fotos
|
José Paz
23/70
Galería | Ambiente y expectación en las terrazas de Ourense para disfrutar del partido de la selección española ante Portugal , en fotos
|
José Paz
24/70
Galería | Ambiente y expectación en las terrazas de Ourense para disfrutar del partido de la selección española ante Portugal , en fotos
|
José Paz
25/70
Galería | Ambiente y expectación en las terrazas de Ourense para disfrutar del partido de la selección española ante Portugal , en fotos
|
José Paz
26/70
Galería | Ambiente y expectación en las terrazas de Ourense para disfrutar del partido de la selección española ante Portugal , en fotos
|
José Paz
27/70
Galería | Ambiente y expectación en las terrazas de Ourense para disfrutar del partido de la selección española ante Portugal , en fotos
|
José Paz
28/70
Galería | Ambiente y expectación en las terrazas de Ourense para disfrutar del partido de la selección española ante Portugal , en fotos
|
José Paz
29/70
Galería | Ambiente y expectación en las terrazas de Ourense para disfrutar del partido de la selección española ante Portugal , en fotos
|
José Paz
30/70
Galería | Ambiente y expectación en las terrazas de Ourense para disfrutar del partido de la selección española ante Portugal , en fotos
|
José Paz
31/70
Galería | Ambiente y expectación en las terrazas de Ourense para disfrutar del partido de la selección española ante Portugal , en fotos
|
José Paz
32/70
Galería | Ambiente y expectación en las terrazas de Ourense para disfrutar del partido de la selección española ante Portugal , en fotos
|
José Paz
33/70
Galería | Ambiente y expectación en las terrazas de Ourense para disfrutar del partido de la selección española ante Portugal , en fotos
|
José Paz
34/70
Galería | Ambiente y expectación en las terrazas de Ourense para disfrutar del partido de la selección española ante Portugal , en fotos
|
José Paz
35/70
Galería | Ambiente y expectación en las terrazas de Ourense para disfrutar del partido de la selección española ante Portugal , en fotos
|
José Paz
36/70
Galería | Ambiente y expectación en las terrazas de Ourense para disfrutar del partido de la selección española ante Portugal , en fotos
|
José Paz
37/70
Galería | Ambiente y expectación en las terrazas de Ourense para disfrutar del partido de la selección española ante Portugal , en fotos
|
José Paz
38/70
Galería | Ambiente y expectación en las terrazas de Ourense para disfrutar del partido de la selección española ante Portugal , en fotos
|
José Paz
39/70
Galería | Ambiente y expectación en las terrazas de Ourense para disfrutar del partido de la selección española ante Portugal , en fotos
|
José Paz
40/70
Galería | Ambiente y expectación en las terrazas de Ourense para disfrutar del partido de la selección española ante Portugal , en fotos
|
José Paz
41/70
Galería | Ambiente y expectación en las terrazas de Ourense para disfrutar del partido de la selección española ante Portugal , en fotos
|
José Paz
42/70
Galería | Ambiente y expectación en las terrazas de Ourense para disfrutar del partido de la selección española ante Portugal , en fotos
|
José Paz
43/70
Galería | Ambiente y expectación en las terrazas de Ourense para disfrutar del partido de la selección española ante Portugal , en fotos
|
José Paz
44/70
Galería | Ambiente y expectación en las terrazas de Ourense para disfrutar del partido de la selección española ante Portugal , en fotos
|
José Paz
45/70
Galería | Ambiente y expectación en las terrazas de Ourense para disfrutar del partido de la selección española ante Portugal , en fotos
|
José Paz
46/70
Galería | Ambiente y expectación en las terrazas de Ourense para disfrutar del partido de la selección española ante Portugal , en fotos
|
José Paz
47/70
Galería | Ambiente y expectación en las terrazas de Ourense para disfrutar del partido de la selección española ante Portugal , en fotos
|
José Paz
48/70
Galería | Ambiente y expectación en las terrazas de Ourense para disfrutar del partido de la selección española ante Portugal , en fotos
|
José Paz
49/70
Galería | Ambiente y expectación en las terrazas de Ourense para disfrutar del partido de la selección española ante Portugal , en fotos
|
José Paz
50/70
Galería | Ambiente y expectación en las terrazas de Ourense para disfrutar del partido de la selección española ante Portugal , en fotos
|
José Paz
51/70
Galería | Ambiente y expectación en las terrazas de Ourense para disfrutar del partido de la selección española ante Portugal , en fotos
|
José Paz
52/70
Galería | Ambiente y expectación en las terrazas de Ourense para disfrutar del partido de la selección española ante Portugal , en fotos
|
José Paz
53/70
Galería | Ambiente y expectación en las terrazas de Ourense para disfrutar del partido de la selección española ante Portugal , en fotos
|
José Paz
54/70
Galería | Ambiente y expectación en las terrazas de Ourense para disfrutar del partido de la selección española ante Portugal , en fotos
|
José Paz
55/70
Galería | Ambiente y expectación en las terrazas de Ourense para disfrutar del partido de la selección española ante Portugal , en fotos
|
José Paz
56/70
Galería | Ambiente y expectación en las terrazas de Ourense para disfrutar del partido de la selección española ante Portugal , en fotos
|
José Paz
57/70
Galería | Ambiente y expectación en las terrazas de Ourense para disfrutar del partido de la selección española ante Portugal , en fotos
|
José Paz
58/70
Galería | Ambiente y expectación en las terrazas de Ourense para disfrutar del partido de la selección española ante Portugal , en fotos
|
José Paz
59/70
Galería | Ambiente y expectación en las terrazas de Ourense para disfrutar del partido de la selección española ante Portugal , en fotos
|
José Paz
60/70
Galería | Ambiente y expectación en las terrazas de Ourense para disfrutar del partido de la selección española ante Portugal , en fotos
|
José Paz
61/70
Galería | Ambiente y expectación en las terrazas de Ourense para disfrutar del partido de la selección española ante Portugal , en fotos
|
José Paz
62/70
Galería | Ambiente y expectación en las terrazas de Ourense para disfrutar del partido de la selección española ante Portugal , en fotos
|
José Paz
63/70
Galería | Ambiente y expectación en las terrazas de Ourense para disfrutar del partido de la selección española ante Portugal , en fotos
|
José Paz
64/70
Galería | Ambiente y expectación en las terrazas de Ourense para disfrutar del partido de la selección española ante Portugal , en fotos
|
José Paz
65/70
Galería | Ambiente y expectación en las terrazas de Ourense para disfrutar del partido de la selección española ante Portugal , en fotos
|
José Paz
66/70
Galería | Ambiente y expectación en las terrazas de Ourense para disfrutar del partido de la selección española ante Portugal , en fotos
|
José Paz
67/70
Galería | Ambiente y expectación en las terrazas de Ourense para disfrutar del partido de la selección española ante Portugal , en fotos
|
José Paz
68/70
Galería | Ambiente y expectación en las terrazas de Ourense para disfrutar del partido de la selección española ante Portugal , en fotos
|
José Paz
69/70
Galería | Ambiente y expectación en las terrazas de Ourense para disfrutar del partido de la selección española ante Portugal , en fotos
|
José Paz
70/70
Galería | Ambiente y expectación en las terrazas de Ourense para disfrutar del partido de la selección española ante Portugal , en fotos
|
José Paz