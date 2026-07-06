Galería | Ambiente y expectación en las terrazas de Ourense para disfrutar del partido de la selección española ante Portugal , en fotos

España y Portugal se enfrenta en un Mundial por tercera vez en las últimas cinco ediciones. Ourense llenó sus terrazas y bares de camisetas, banderas y caras pintadas con los colores de la selección para disfrutar de una gran tarde noche veraniega marcada por el calor

Las terrazas del centro y Casco Vello de Ourense se llenaron para disfrutar del duelo entre España y Portugal por una plaza en los cuartos de final del Mundial. Bajo la sombra y disfruntando de cerveza, agua o vino, los aficionados salieron a vivir la intensidad de un gran partido de octavos de final. Las banderas, camisetas de la selección y las caras pintadas de rojo y gualda no faltaron tampoco.

El calor también se hizo presente y los locales con sombra fueron los más cotizados en una tarde noche de verano para disfrutar del mejor fútbol.