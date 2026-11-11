Galería | Campanas, procesión y botafumeiro para honrar a San Martiño, patrón de Ourense
NUMEROSOS FIELES
La Catedral de Ourense reunió a numerosos fieles en una celebración con procesión, repique manual de campanas y botafumeiro en honor al patrón de la ciudad.
San Martiño, el patrón de Ourense , es una de las figuras religiosas más vinculadas a la historia y la tradición de la ciudad. Cada 11 de noviembre, los ourensanos celebran su festividad con distintos actos en su honor.
La Catedral de Ourense acogió este miércoles la tradicional misa solemne, que reunió a numerosos fieles. La celebración contó con el repique manual de las campanas, una procesión con la imagen y las reliquias del santo y el tradicional botafumeiro.
La jornada volvió a mostrar la devoción de los vecinos por su patrón, en una fecha que también mantiene vivas otras tradiciones populares del otoño ourensano, como el magosto.
1/32
Galería | Campanas, procesión y botafumeiro para honrar a San Martiño, patrón de Ourense
|
José Paz
2/32
Galería | Campanas, procesión y botafumeiro para honrar a San Martiño, patrón de Ourense
|
José Paz
3/32
Galería | Campanas, procesión y botafumeiro para honrar a San Martiño, patrón de Ourense
|
José Paz
4/32
Galería | Campanas, procesión y botafumeiro para honrar a San Martiño, patrón de Ourense
|
José Paz
5/32
Galería | Campanas, procesión y botafumeiro para honrar a San Martiño, patrón de Ourense
|
José Paz
6/32
Galería | Campanas, procesión y botafumeiro para honrar a San Martiño, patrón de Ourense
|
José Paz
7/32
Galería | Campanas, procesión y botafumeiro para honrar a San Martiño, patrón de Ourense
|
José Paz
8/32
Galería | Campanas, procesión y botafumeiro para honrar a San Martiño, patrón de Ourense
|
José Paz
9/32
Galería | Campanas, procesión y botafumeiro para honrar a San Martiño, patrón de Ourense
|
José Paz
10/32
Galería | Campanas, procesión y botafumeiro para honrar a San Martiño, patrón de Ourense
|
José Paz
11/32
Galería | Campanas, procesión y botafumeiro para honrar a San Martiño, patrón de Ourense
|
José Paz
12/32
Galería | Campanas, procesión y botafumeiro para honrar a San Martiño, patrón de Ourense
|
José Paz
13/32
Galería | Campanas, procesión y botafumeiro para honrar a San Martiño, patrón de Ourense
|
José Paz
14/32
Galería | Campanas, procesión y botafumeiro para honrar a San Martiño, patrón de Ourense
|
José Paz
15/32
Galería | Campanas, procesión y botafumeiro para honrar a San Martiño, patrón de Ourense
|
José Paz
16/32
Galería | Campanas, procesión y botafumeiro para honrar a San Martiño, patrón de Ourense
|
José Paz
17/32
Galería | Campanas, procesión y botafumeiro para honrar a San Martiño, patrón de Ourense
|
José Paz
18/32
Galería | Campanas, procesión y botafumeiro para honrar a San Martiño, patrón de Ourense
|
José Paz
19/32
Galería | Campanas, procesión y botafumeiro para honrar a San Martiño, patrón de Ourense
|
José Paz
20/32
Galería | Campanas, procesión y botafumeiro para honrar a San Martiño, patrón de Ourense
|
José Paz
21/32
Galería | Campanas, procesión y botafumeiro para honrar a San Martiño, patrón de Ourense
|
José Paz
22/32
Galería | Campanas, procesión y botafumeiro para honrar a San Martiño, patrón de Ourense
|
José Paz
23/32
Galería | Campanas, procesión y botafumeiro para honrar a San Martiño, patrón de Ourense
|
José Paz
24/32
Galería | Campanas, procesión y botafumeiro para honrar a San Martiño, patrón de Ourense
|
José Paz
25/32
Galería | Campanas, procesión y botafumeiro para honrar a San Martiño, patrón de Ourense
|
José Paz
26/32
Galería | Campanas, procesión y botafumeiro para honrar a San Martiño, patrón de Ourense
|
José Paz
27/32
Galería | Campanas, procesión y botafumeiro para honrar a San Martiño, patrón de Ourense
|
José Paz
28/32
Galería | Campanas, procesión y botafumeiro para honrar a San Martiño, patrón de Ourense
|
José Paz
29/32
Galería | Campanas, procesión y botafumeiro para honrar a San Martiño, patrón de Ourense
|
José Paz
30/32
Galería | Campanas, procesión y botafumeiro para honrar a San Martiño, patrón de Ourense
|
José Paz
31/32
Galería | Campanas, procesión y botafumeiro para honrar a San Martiño, patrón de Ourense
|
José Paz
32/32
Galería | Campanas, procesión y botafumeiro para honrar a San Martiño, patrón de Ourense
|
José Paz