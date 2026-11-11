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Misa en honor a San Martiño, patrón de Ourense
Misa en honor a San Martiño, patrón de Ourense | José Paz

Galería | Campanas, procesión y botafumeiro para honrar a San Martiño, patrón de Ourense

NUMEROSOS FIELES

La Catedral de Ourense reunió a numerosos fieles en una celebración con procesión, repique manual de campanas y botafumeiro en honor al patrón de la ciudad.

San Martiño, el patrón de Ourense , es una de las figuras religiosas más vinculadas a la historia y la tradición de la ciudad. Cada 11 de noviembre, los ourensanos celebran su festividad con distintos actos en su honor.

La Catedral de Ourense acogió este miércoles la tradicional misa solemne, que reunió a numerosos fieles. La celebración contó con el repique manual de las campanas, una procesión con la imagen y las reliquias del santo y el tradicional botafumeiro.

La jornada volvió a mostrar la devoción de los vecinos por su patrón, en una fecha que también mantiene vivas otras tradiciones populares del otoño ourensano, como el magosto.

Galería | Campanas, procesión y botafumeiro para honrar a San Martiño, patrón de Ourense
1/32 Galería | Campanas, procesión y botafumeiro para honrar a San Martiño, patrón de Ourense | José Paz
Galería | Campanas, procesión y botafumeiro para honrar a San Martiño, patrón de Ourense
2/32 Galería | Campanas, procesión y botafumeiro para honrar a San Martiño, patrón de Ourense | José Paz
Galería | Campanas, procesión y botafumeiro para honrar a San Martiño, patrón de Ourense
3/32 Galería | Campanas, procesión y botafumeiro para honrar a San Martiño, patrón de Ourense | José Paz
Galería | Campanas, procesión y botafumeiro para honrar a San Martiño, patrón de Ourense
4/32 Galería | Campanas, procesión y botafumeiro para honrar a San Martiño, patrón de Ourense | José Paz
Galería | Campanas, procesión y botafumeiro para honrar a San Martiño, patrón de Ourense
5/32 Galería | Campanas, procesión y botafumeiro para honrar a San Martiño, patrón de Ourense | José Paz
Galería | Campanas, procesión y botafumeiro para honrar a San Martiño, patrón de Ourense
6/32 Galería | Campanas, procesión y botafumeiro para honrar a San Martiño, patrón de Ourense | José Paz
Galería | Campanas, procesión y botafumeiro para honrar a San Martiño, patrón de Ourense
7/32 Galería | Campanas, procesión y botafumeiro para honrar a San Martiño, patrón de Ourense | José Paz
Galería | Campanas, procesión y botafumeiro para honrar a San Martiño, patrón de Ourense
8/32 Galería | Campanas, procesión y botafumeiro para honrar a San Martiño, patrón de Ourense | José Paz
Galería | Campanas, procesión y botafumeiro para honrar a San Martiño, patrón de Ourense
9/32 Galería | Campanas, procesión y botafumeiro para honrar a San Martiño, patrón de Ourense | José Paz
Galería | Campanas, procesión y botafumeiro para honrar a San Martiño, patrón de Ourense
10/32 Galería | Campanas, procesión y botafumeiro para honrar a San Martiño, patrón de Ourense | José Paz
Galería | Campanas, procesión y botafumeiro para honrar a San Martiño, patrón de Ourense
11/32 Galería | Campanas, procesión y botafumeiro para honrar a San Martiño, patrón de Ourense | José Paz
Galería | Campanas, procesión y botafumeiro para honrar a San Martiño, patrón de Ourense
12/32 Galería | Campanas, procesión y botafumeiro para honrar a San Martiño, patrón de Ourense | José Paz
Galería | Campanas, procesión y botafumeiro para honrar a San Martiño, patrón de Ourense
13/32 Galería | Campanas, procesión y botafumeiro para honrar a San Martiño, patrón de Ourense | José Paz
Galería | Campanas, procesión y botafumeiro para honrar a San Martiño, patrón de Ourense
14/32 Galería | Campanas, procesión y botafumeiro para honrar a San Martiño, patrón de Ourense | José Paz
Galería | Campanas, procesión y botafumeiro para honrar a San Martiño, patrón de Ourense
15/32 Galería | Campanas, procesión y botafumeiro para honrar a San Martiño, patrón de Ourense | José Paz
Galería | Campanas, procesión y botafumeiro para honrar a San Martiño, patrón de Ourense
16/32 Galería | Campanas, procesión y botafumeiro para honrar a San Martiño, patrón de Ourense | José Paz
Galería | Campanas, procesión y botafumeiro para honrar a San Martiño, patrón de Ourense
17/32 Galería | Campanas, procesión y botafumeiro para honrar a San Martiño, patrón de Ourense | José Paz
Galería | Campanas, procesión y botafumeiro para honrar a San Martiño, patrón de Ourense
18/32 Galería | Campanas, procesión y botafumeiro para honrar a San Martiño, patrón de Ourense | José Paz
Galería | Campanas, procesión y botafumeiro para honrar a San Martiño, patrón de Ourense
19/32 Galería | Campanas, procesión y botafumeiro para honrar a San Martiño, patrón de Ourense | José Paz
Galería | Campanas, procesión y botafumeiro para honrar a San Martiño, patrón de Ourense
20/32 Galería | Campanas, procesión y botafumeiro para honrar a San Martiño, patrón de Ourense | José Paz
Galería | Campanas, procesión y botafumeiro para honrar a San Martiño, patrón de Ourense
21/32 Galería | Campanas, procesión y botafumeiro para honrar a San Martiño, patrón de Ourense | José Paz
Galería | Campanas, procesión y botafumeiro para honrar a San Martiño, patrón de Ourense
22/32 Galería | Campanas, procesión y botafumeiro para honrar a San Martiño, patrón de Ourense | José Paz
Galería | Campanas, procesión y botafumeiro para honrar a San Martiño, patrón de Ourense
23/32 Galería | Campanas, procesión y botafumeiro para honrar a San Martiño, patrón de Ourense | José Paz
Galería | Campanas, procesión y botafumeiro para honrar a San Martiño, patrón de Ourense
24/32 Galería | Campanas, procesión y botafumeiro para honrar a San Martiño, patrón de Ourense | José Paz
Galería | Campanas, procesión y botafumeiro para honrar a San Martiño, patrón de Ourense
25/32 Galería | Campanas, procesión y botafumeiro para honrar a San Martiño, patrón de Ourense | José Paz
Galería | Campanas, procesión y botafumeiro para honrar a San Martiño, patrón de Ourense
26/32 Galería | Campanas, procesión y botafumeiro para honrar a San Martiño, patrón de Ourense | José Paz
Galería | Campanas, procesión y botafumeiro para honrar a San Martiño, patrón de Ourense
27/32 Galería | Campanas, procesión y botafumeiro para honrar a San Martiño, patrón de Ourense | José Paz
Galería | Campanas, procesión y botafumeiro para honrar a San Martiño, patrón de Ourense
28/32 Galería | Campanas, procesión y botafumeiro para honrar a San Martiño, patrón de Ourense | José Paz
Galería | Campanas, procesión y botafumeiro para honrar a San Martiño, patrón de Ourense
29/32 Galería | Campanas, procesión y botafumeiro para honrar a San Martiño, patrón de Ourense | José Paz
Galería | Campanas, procesión y botafumeiro para honrar a San Martiño, patrón de Ourense
30/32 Galería | Campanas, procesión y botafumeiro para honrar a San Martiño, patrón de Ourense | José Paz
Galería | Campanas, procesión y botafumeiro para honrar a San Martiño, patrón de Ourense
31/32 Galería | Campanas, procesión y botafumeiro para honrar a San Martiño, patrón de Ourense | José Paz
Galería | Campanas, procesión y botafumeiro para honrar a San Martiño, patrón de Ourense
32/32 Galería | Campanas, procesión y botafumeiro para honrar a San Martiño, patrón de Ourense | José Paz

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