Las tumbas y lápidas del Cementerio de San Francisco comienza a estar llenas de flores.
Las tumbas y lápidas del Cementerio de San Francisco comienza a estar llenas de flores. | Xesús Fariñas

Galería | Los cementerios de Ourense se preparan para el Día Todos los Santos y los Fieles Difuntos

TRADICIÓN Y MEMORIA

Los cementerios de Ourense reciben estos días a cientos de vecinos que acuden a honrar a sus seres queridos con flores, limpieza de tumbas y pequeños gestos de recuerdo. Una tradición que convierte el inicio de noviembre en unas jornadas de homenaje y memoria.

La Región
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Publicado: 31 oct 2026 - 13:21 Actualizado: 31 oct 2026 - 13:23

Los cementerios de Ourense se preparan, como cada inicio de noviembre, para el Día de Todos los Santos y el Día de los Fieles Difuntos. Una tradición que lleva a los ourensanos a limpiar las tumbas, llenarlas de flores y dejar algún recuerdo en memoria de quienes ya no están.

Entre el 1 y el 2 de noviembre, estos espacios se convierten en lugares de homenaje, solemnidad y encuentro. Desde primera hora de la mañana, familiares y seres queridos se acercan para depositar flores, acompañar a sus difuntos y dedicarles unos minutos de recuerdo.

Dos jornadas que mantienen viva una tradición en la que las flores y los pequeños gestos recuerdan que el vínculo con quienes ya no están permanece.

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1/17 Amanece en el Cementerio de San Francisco. | Xesús Fariñas
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5/17 Dos mujeres caminan entre los pasillos del Cementerio de San Francisco. | Xesús Fariñas
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Una corona de flores en memoria de Valentín Lamas Carvajal.
17/17 Una corona de flores en memoria de Valentín Lamas Carvajal. | La Región

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