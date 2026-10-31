Galería | Los cementerios de Ourense se preparan para el Día Todos los Santos y los Fieles Difuntos

Las tumbas y lápidas del Cementerio de San Francisco comienza a estar llenas de flores.

Los cementerios de Ourense reciben estos días a cientos de vecinos que acuden a honrar a sus seres queridos con flores, limpieza de tumbas y pequeños gestos de recuerdo. Una tradición que convierte el inicio de noviembre en unas jornadas de homenaje y memoria.

Los cementerios de Ourense se preparan, como cada inicio de noviembre, para el Día de Todos los Santos y el Día de los Fieles Difuntos. Una tradición que lleva a los ourensanos a limpiar las tumbas, llenarlas de flores y dejar algún recuerdo en memoria de quienes ya no están.

Entre el 1 y el 2 de noviembre, estos espacios se convierten en lugares de homenaje, solemnidad y encuentro. Desde primera hora de la mañana, familiares y seres queridos se acercan para depositar flores, acompañar a sus difuntos y dedicarles unos minutos de recuerdo.

Dos jornadas que mantienen viva una tradición en la que las flores y los pequeños gestos recuerdan que el vínculo con quienes ya no están permanece.