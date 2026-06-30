Galería | La ciudad de Ourense anocheció a oscuras entre linternas y preguntas en un nuevo apagón

Una cena bajo la luz de las linternas y de la luna en Ourense

Ourense registró un nuevo apagón con cortes intermitentes en varios barrios, afectando a vecinos, comercios y servicios, aunque el suministro fue restablecido en minutos.

Ourense sufrió en el anochecer de este lunes un nuevo apagón que provocó cortes intermitentes de electricidad en varios barrios y zonas de la ciudad, entre ellas O Couto, Barrocás, San Francisco, A Ponte, As Lagoas, la Zona Campus y Juan XXIII. Mientras que algunas zonas recuperaron el suministro en pocos minutos, otras continuaron registrando incidencias puntuales.

Las interrupciones afectaron tanto a viviendas como a negocios, generando problemas en terminales de pago y dejando algunas calles sin alumbrado público. Además, los Bomberos de Ourense tuvieron que intervenir para rescatar a varias personas que habían quedado atrapadas en un ascensor en la zona de Juan XXIII, sin que se produjeran daños personales.

Según Naturgy, la incidencia se originó a las 22:36 horas por una desconexión puntual en la subestación de Barbaña. La compañía informó de que el servicio fue restablecido con rapidez y que las áreas afectadas recuperaron la electricidad en un plazo de entre 3 y 17 minutos.

Aquí te dejamos cómo se vivió en las calles de la ciudad, a través de la cámara de Miguel Ángel.