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Leonardo, Liliana, Susana, Francis, Milko y Mariana preparadas para disfrutar de una gran jornada de celebración.
Leonardo, Liliana, Susana, Francis, Milko y Mariana preparadas para disfrutar de una gran jornada de celebración. | Miguel Ángel

Galería | La comunidad peruana de Ourense se reúne para celebrar la independencia

205 AÑOS

Más de un centenar de personas se dieron cita en el Campo da Feira para disfrutar de la cultura y gastronomía peruana. La comunidad del país latinoamericano presente en la provincia celebró este fin de semana el 205 aniversario de independencia de su país.

La comunidad peruana en Ourense se reunió en el Campo da Feira para celebrar 205 años de la independencia de su país lograda por el general José de San Martín en 1821, una fecha que se cumple este 28 de julio.

Un evento donde los presentes pudieron disfrutar de la gastronomía típica peruana como los ceviches, las parilladas limeñas, etc; esta es una de las mejores a nivel mundial. Además, la comunidad peruana logró reunir a más de un centenar de personas en el evento para poner en alza sus orígenes.

Esta es una comunidad que está registrando un gran crecimiento poblacional durante los últimos meses en la provincia de Ourense. Un evento que apunta a convertirse en un habitual de los veranos en la ciudad.

Galería | La comunidad peruana de Ourense se reúne para celebrar la independencia
1/11 Julisa, Mirce, María y Mari presentes en el evento de la comunidad peruana en Ourense. | Miguel Ángel
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2/11 Uno de los cocineros prepara una bebida para ser disfrutada en el evento de independencia de Perú. | Miguel Ángel
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3/11 Dorca y Yacky fueron las encargadas de dar a degustar el ceviche perunano a los asistentes en el Campo da Feira. | Miguel Ángel
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4/11 Esmeralda, Milagros y Emily durante el acto de celebración de independecia de Perú celebrado en Ourense. | Miguel Ángel
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5/11 Caroline viste orgullosa los colores de Perú. | Miguel Ángel
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6/11 Edit Lapa presente en Campo da Feira. | Miguel Ángel
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7/11 Jesús Vera es uno de los peruanos que viven ya en Ourense. | Miguel Ángel
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8/11 La comunidad peruana de Ourense se reúne para celebrar la independencia en el Campo da Feira. | Miguel Ángel
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9/11 Lidia, Piero, Ernesto, Fran, Aldara y Dominique, peruanos en Ourense. | Miguel Ángel
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10/11 Una familia peruana disfruta de la jornada de celebración de la independencia de su país en Ourense. | Miguel Ángel
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11/11 Las parillas limeñas no faltaron en el evento. | Miguel Ángel

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