Galería | La comunidad peruana de Ourense se reúne para celebrar la independencia

Más de un centenar de personas se dieron cita en el Campo da Feira para disfrutar de la cultura y gastronomía peruana. La comunidad del país latinoamericano presente en la provincia celebró este fin de semana el 205 aniversario de independencia de su país.

La comunidad peruana en Ourense se reunió en el Campo da Feira para celebrar 205 años de la independencia de su país lograda por el general José de San Martín en 1821, una fecha que se cumple este 28 de julio.

Un evento donde los presentes pudieron disfrutar de la gastronomía típica peruana como los ceviches, las parilladas limeñas, etc; esta es una de las mejores a nivel mundial. Además, la comunidad peruana logró reunir a más de un centenar de personas en el evento para poner en alza sus orígenes.

Esta es una comunidad que está registrando un gran crecimiento poblacional durante los últimos meses en la provincia de Ourense. Un evento que apunta a convertirse en un habitual de los veranos en la ciudad.