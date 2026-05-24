Las coplas del ciego, un género sencillo y atractivo.
Las coplas del ciego, un género sencillo y atractivo. | La Región

Galería | Las coplas del ciego, otra forma de periodismo

UNA VIDA DE COLECCIÓN (XXX)

Más de 5.000 piezas de estas coplas forman la colección que Xosé Luis Floxo conservada en el Museo da Cornamusa

El amor, el crimen, la traición, los celos, la venganza, estas y otras pasiones humanas, además de acontecimientos históricos como la guerra de Cuba, o el hundimiento del Titanic, contadas en verso y tarareadas con un tonillo monótono y especial, esas eran las coplas de ciego o Pliegos de Cordel, conocidas con ambos nombres y que alguien comparó con una forma más de periodismo al coincidir con eéste en su finalidad de contar historias. Más de 5.000 piezas de estas coplas forman la colección que Xosé Luis Floxo conserva cuidadosamente ordenadas y catalogadas en el Museo da Cornamusa dependiente de la Diputación provincial, cantidad incrementada en los últimos meses por la adquisición de 300 coplas por un valor de 3.000 euros. Literatura, casi siempre en cuatro versos optasilabos rimando los pares y música con aire a veces de seguidillas, hacían de ellas un género atractivo y sencillo que los cantores, con frecuencia ciegos, recitaban en las plazas de los pueblos para deleite de los vecinos que sufrían y reían con los casos tremebundos ocurridos por el mundo. Pocas incluyen el nombre de los autores de música y letra. El dibujo que las encabeza hace alusión a una escena del suceso que se está contando y es importante que tanto el tema como la forma de contarlo aporten dramatismo, emoción e intriga para atraer la atención del público y provocar en él sensaciones varias. Con frecuencia comenzaba el texto con la invocación a una virgen o un santo con el fin de evitar la censura.

Para el verdadero coleccionista cada cosa particular se convierte en una enciclopedia que contiene toda la ciencia de la época, la industria y del propietario de quien proviene. La fascinación más profunda del coleccionista consiste en encerrar el objeto individual en el círculo mágico congelándose éste mientras le atraviesa un último escalofrío de ser adquirido — Walter Benjamin - El libro de los pasajes

La provincia de Ourense es la gallega en la que más abundan las coplas debido posiblemente a su proximidad a Castilla de donde procedían. En lo que se refiere a las producidas en la provincia, el coleccionista recogedor de muchas de ellas, destaca los casos de Ignacio Moldes, famoso compositor de Rubiá fallecido en los años 50, a las cantadoras Pilar Fierro de Riós, Elvira Touzón y Luzdivina Pérez de Rico,i especializada esta última en cantar coplas dedicadas a la siega.

Se cuenta la historia ocurrida en América en la que el tutor de una joven abusa de su fortuna y un criado negro lo descubre.
1/12 Se cuenta la historia ocurrida en América en la que el tutor de una joven abusa de su fortuna y un criado negro lo descubre. | La Región
Contando un acontecimiento histórico.
2/12 Contando un acontecimiento histórico. | La Región
La guapa y elegante Violante recibiendo el amor de su enamorado en un entorno romántico y bucólico.
3/12 La guapa y elegante Violante recibiendo el amor de su enamorado en un entorno romántico y bucólico. | La Región
Del dibujo se ocupaban las imprentas.
4/12 Del dibujo se ocupaban las imprentas. | La Región
Aunque su origen está en los romances medievales, en este caso se trata de coplas exclusivamente del siglo XIX.
5/12 Aunque su origen está en los romances medievales, en este caso se trata de coplas exclusivamente del siglo XIX. | La Región
Dando sabios consejos.
6/12 Dando sabios consejos. | La Región
La independencia de Cuba contada en verso.
7/12 La independencia de Cuba contada en verso. | La Región
Copla de 1909 contando la tragedia ocurrida en As Ermidas cuando se desplomó parte de la montaña.
8/12 Copla de 1909 contando la tragedia ocurrida en As Ermidas cuando se desplomó parte de la montaña. | La Región
Ocurrió en Valencia. Una joven de 18 años le pegó a su madre y Dios le envió tremendo castigo de culebras y fuego. Al final la salvó la Virgen. Se supone que se arrepintió.
9/12 Ocurrió en Valencia. Una joven de 18 años le pegó a su madre y Dios le envió tremendo castigo de culebras y fuego. Al final la salvó la Virgen. Se supone que se arrepintió. | La Región
Según el diccionario, liviana es sinónimo de deshonesta, lasciva, fácil, inconstante, de poco peso... y la mujer de esta copla debía de ser todo esto y más viendo la actitud amenazadora de los señores que la rodean.
10/12 Según el diccionario, liviana es sinónimo de deshonesta, lasciva, fácil, inconstante, de poco peso... y la mujer de esta copla debía de ser todo esto y más viendo la actitud amenazadora de los señores que la rodean. | La Región
El dibujo siempre hacía alusión al suceso, algo muy importante para un público mayoritariamente analfabeto.
11/12 El dibujo siempre hacía alusión al suceso, algo muy importante para un público mayoritariamente analfabeto. | La Región
Diálogo entre el sepulturero y Leandro antes de caer éste muerto ante el sepulcro de su adorada Emilia.
12/12 Diálogo entre el sepulturero y Leandro antes de caer éste muerto ante el sepulcro de su adorada Emilia. | La Región

Contenido patrocinado

También te puede interesar

Lo último

stats