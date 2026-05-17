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Una colección que busca conservar el patrimonio de la ciudad a través de la fotografía.
Una colección que busca conservar el patrimonio de la ciudad a través de la fotografía. | La Región

Galería | El urbanismo de la ciudad contado por sus puertas

UNA VIDA DE COLECCIÓN (XXIX)

Las más antiguas son de madera y están por toda la ciudad incluidos los barrios de A Ponte y O Couto

Si hay coleccionistas de asientos y material del desaparecido avión Concorde, no sé porqué no se pueden coleccionar puertas, aunque sea en fotografía. En los tres últimos años la coleccionista, autora de esta serie, recorrió la ciudad fotografiando puertas de domicilios oficiales, privados, vacíos y habitados. La intención no era coleccionar, sino tratar de conservar estas puertas que nos cuentan la historia del urbanismo de la ciudad.

Las más antiguas son de madera y están por toda la ciudad incluidos los barrios de A Ponte y O Couto, el Casco Histórico y las calles del Paseo y Santo Domingo. Después vendría el hierro, casi todas en edificios del siglo XX y firmados por arquitectos como Reilen y Conde. Posteriormente el aluminio, material en el que desconozco porqué es difícil encontrar alguna bonita. Las más espectaculares están en edificios públicos y en los construidos por los almacenistas maragatos en los finales del IXX principios del XX algunos convertidos hoy en edificios públicos, es el caso del edificio Simeón y de la Diputación. Pero también las hay hermosas en viviendas sin pretensiones.

El Concorde fue un símbolo del futuro, del progreso y del ingenio humano. La mayoría de los elementos de mi colección son hermosos y algunos hasta exquisitos. Los cubiertos, los vasos y los abrecartas de Air France son magníficos y están inspirados en la forma del avión. Ahora que está fuera de servicio adquiere nuevo significado — Coleccionista de artículos de servicio y de regalo del avión Concorde

Quedan puertas rurales de apertura por la mitad, quedan algunas con cancilla (tres o cuatro), las hay herméticas, cerradas totalmente al exterior, las hay con algún tipo de apertura para que entren la luz, el aire y la vida de la calle, para ver y ser visto. Con frecuencia tras estas puertas se esconden hermosos suelos y paredes de azulejo merecedores también de conservarse. En algunas destaca hasta el color en el que están pintadas aunque no siempre es el original.

Pocas están protegidas, lo que supone la obligación de restaurarlas y conservarlas pero eso solo sucede en edificios singulares, aunque aun así, no siempre se salvan. La mayoría, no menos bonitas e históricas, pueden desaparecer, y de echo desaparecen, a voluntad de su dueño. Protegerlas de los estúpidos que las llenan de grafitos sin sentido, ya es más difícil.

Es urgente que el Ayuntamiento las declare insustituibles ¡ya¡. La selección de cuáles publicar en este reportaje, entre las más de 300 recogidas, supuso una difícil elección. Todas lo merecen pero no caben.

Única que conserva la fecha de construcción, 1929. Algunas la tienen en el interior.
1/17 Única que conserva la fecha de construcción, 1929. Algunas la tienen en el interior. | La Región
En hierro en un edificio de Conde Aldemira en la calle Alejandro Outeiriño
2/17 En hierro en un edificio de Conde Aldemira en la calle Alejandro Outeiriño | La Región
Más hierro en Cardenal Quevedo en edificio del arquitecto Reilen.
3/17 Más hierro en Cardenal Quevedo en edificio del arquitecto Reilen. | La Región
Puerta rural en madera y con doble hoja. Quedan unas cuantas.
4/17 Puerta rural en madera y con doble hoja. Quedan unas cuantas. | La Región
En el Progreso abundan las puertas bonitas de los primeros años del siglo XX.
5/17 En el Progreso abundan las puertas bonitas de los primeros años del siglo XX. | La Región
Hay llamadores rústicos y muy sencillos y los hay espectaculares como este de la calle Ervedelo.
6/17 Hay llamadores rústicos y muy sencillos y los hay espectaculares como este de la calle Ervedelo. | La Región
El Liceo conserva en su interior la única hermosa e histórica puerta giratoria de la ciudad.
7/17 El Liceo conserva en su interior la única hermosa e histórica puerta giratoria de la ciudad. | La Región
Tras esta puerta de la Plaza Mayor se encuentra el portal de azulejos más bonito de la ciudad.
8/17 Tras esta puerta de la Plaza Mayor se encuentra el portal de azulejos más bonito de la ciudad. | La Región
En la calle Arcedianos conviven las rústicas puertas de bodega con elegantes como esta que conserva la hermosa cancilla en hierro de las que quedan pocas.
9/17 En la calle Arcedianos conviven las rústicas puertas de bodega con elegantes como esta que conserva la hermosa cancilla en hierro de las que quedan pocas. | La Región
Más rústica imposible.
10/17 Más rústica imposible. | La Región
Muy trabajada, situada en Lamas Carbajal frente al Liceo.
11/17 Muy trabajada, situada en Lamas Carbajal frente al Liceo. | La Región
En la calle Arcedianos quedan puertas de bodega que pertenecían a la Curia.
12/17 En la calle Arcedianos quedan puertas de bodega que pertenecían a la Curia. | La Región
Elegantísima en la calle de La Libertad.
13/17 Elegantísima en la calle de La Libertad. | La Región
Una de las puertas más rusticas que se conserva en la ciudad. Está en la Plazuela de la Trinidad.
14/17 Una de las puertas más rusticas que se conserva en la ciudad. Está en la Plazuela de la Trinidad. | La Región
En Cardenal Quiroga abundan las puertas de hierro, alguna en edificios del arquitecto Ales Reilen.
15/17 En Cardenal Quiroga abundan las puertas de hierro, alguna en edificios del arquitecto Ales Reilen. | La Región
La esbelted de esta puerta del Puente da idea de la altura de los techos de la vivienda.
16/17 La esbelted de esta puerta del Puente da idea de la altura de los techos de la vivienda. | La Región
En la calle del Baño, combinación de madera y herrería que permite pasar el aire, la luz y ver la calle
17/17 En la calle del Baño, combinación de madera y herrería que permite pasar el aire, la luz y ver la calle | La Región

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