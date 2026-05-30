Galería | Coren celebra a sus empleados en la tercera edición de la Andaina Campeira

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MÁS DE 700 PARTICIPANTES
Con la participación de más de 700 personas, Coren celebró la tercera edición de la Andaina Campeira. Un evento destinado a promover la convivencia y el deporte entre sus empleados. El evento contó con una carrera de 10 y 5 kilómetros así como de una andaina guíada en las mismas distancias.
En el apartado competitivo, Pablo López fue el más rápido en la prueba de cinco kilómetros al completar el recorrido en 22 minutos y 31 segundos, mientras que Juan Demetrio Mamani se impuso en la carrera de diez kilómetros con un tiempo de 39 minutos y 52 segundos.
Después de las careras y la entrega de premios con la presencia de Emilio Rial, directo general de Coren, los empleados de la compañía y su familia pudieron disfrutar de una convivencia haciendo piña un año más
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