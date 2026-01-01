La alegría fue una un sentimiento común.
Galería | Costiña de Canedo, el deportivo recibimiento del año

UNA CITA TRADICIONAL

La tradicional carrera de Costiña de Canedo se consolida como la mejor forma de recibir el año, deportivamente y con la comunidad

La carrera de la Costiña de Canedo volvió a llenar de actividad y ambiente festivo la mañana del primer día del año, reuniendo a vecinos y participantes de todas las edades en una cita ya tradicional. Corredores, caminantes y ciclistas compartieron un recorrido conocido y exigente, dando forma a una estampa que combina esfuerzo, ilusión y el simbolismo de comenzar el año en movimiento.

Más allá del aspecto deportivo, la prueba dejó imágenes de convivencia y cercanía, con familias, grupos de amigos y espectadores animando a lo largo del trazado. La llegada a meta se convirtió en un punto de encuentro donde los participantes celebraron el reto superado y compartieron el ambiente distendido que caracteriza a la Costiña de Canedo, una carrera que cada año refuerza su carácter popular y su vínculo con la vida social de Ourense.

1/9 Familias y grupos de amigos animaron a los participantes a lo largo del trazado, creando un ambiente cercano y festivo. / Miguel Ángel
2/9 Corredores de todas las edades tomaron la salida para comenzar el año en movimiento en una cita ya tradicional en Ourense. / Miguel Ángel
3/9 Esfuerzo e ilusión se mezclaron en el exigente recorrido de la Costiña de Canedo durante la mañana de Año Nuevo. / Miguel Ángel
4/9 La Costiña de Canedo volvió a animar la mañana del primer día del año con una participación diversa y un ambiente festivo. / Miguel Ángel
5/9 Caminantes y ciclistas compartieron protagonismo en una prueba marcada por el carácter popular y participativo. / Miguel Ángel
6/9 La carrera reunió a vecinos y deportistas en una estampa de convivencia y deporte al aire libre. / Miguel Ángel
7/9 El simbolismo de empezar el año haciendo deporte volvió a ser una de las señas de identidad de la Costiña de Canedo. / Miguel Ángel
8/9 Sonrisas y gestos de satisfacción marcaron el final de la prueba entre los participantes. / Miguel Ángel
9/9 La salida de la prueba reflejó la diversidad de edades y modalidades presentes en esta cita tradicional. / Miguel Ángel

