Galería | Costiña de Canedo, el deportivo recibimiento del año

La tradicional carrera de Costiña de Canedo se consolida como la mejor forma de recibir el año, deportivamente y con la comunidad

La carrera de la Costiña de Canedo volvió a llenar de actividad y ambiente festivo la mañana del primer día del año, reuniendo a vecinos y participantes de todas las edades en una cita ya tradicional. Corredores, caminantes y ciclistas compartieron un recorrido conocido y exigente, dando forma a una estampa que combina esfuerzo, ilusión y el simbolismo de comenzar el año en movimiento.

Más allá del aspecto deportivo, la prueba dejó imágenes de convivencia y cercanía, con familias, grupos de amigos y espectadores animando a lo largo del trazado. La llegada a meta se convirtió en un punto de encuentro donde los participantes celebraron el reto superado y compartieron el ambiente distendido que caracteriza a la Costiña de Canedo, una carrera que cada año refuerza su carácter popular y su vínculo con la vida social de Ourense.