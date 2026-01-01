Galería | Costiña de Canedo, el deportivo recibimiento del año

TASA DE NATALIDAD
UNA CITA TRADICIONAL
La carrera de la Costiña de Canedo volvió a llenar de actividad y ambiente festivo la mañana del primer día del año, reuniendo a vecinos y participantes de todas las edades en una cita ya tradicional. Corredores, caminantes y ciclistas compartieron un recorrido conocido y exigente, dando forma a una estampa que combina esfuerzo, ilusión y el simbolismo de comenzar el año en movimiento.
Más allá del aspecto deportivo, la prueba dejó imágenes de convivencia y cercanía, con familias, grupos de amigos y espectadores animando a lo largo del trazado. La llegada a meta se convirtió en un punto de encuentro donde los participantes celebraron el reto superado y compartieron el ambiente distendido que caracteriza a la Costiña de Canedo, una carrera que cada año refuerza su carácter popular y su vínculo con la vida social de Ourense.
