Galería | Fotos de la Casa de Baños que cuestionan la protección del inmueble y sus elementos

La Casa de Baños , emblema histórico del termalismo orensano del siglo XIX situado junto a As Burgas, quedó calcinada tras sufrir un incendio el pasado mes de mayo. A principios del mes de agosto se acometió su demolición parcial ante la que se requiere su paralización para garantizar la custodia y protección del inmueble.

El objetivo de la paralización administrativa del derribo de la Casa de Baños perseguía la clarificación del alcance de la intervención y garantías para la preservación de los elementos protegidos de dicho inmueble. Esto último se cuestiona ahora ante el estado de la estrutura y de algunos elementos que todavía se pueden apreciar tirados entre los escombros. Además, la valla de acceso a los restos del edificio está abierta, facilitando el posible acceso al recinto.

Tras cerca de 170 años de historia y contar con elementos arquitectónicos diseñados por el arquitecto Daniel Vázquez-Gulías, el recinto cesó sus operaciones en 2012 por discrepancias entre los propietarios y el Concello. Pese a su integración en el entorno de Bien de Interés Cultural (BIC) de As Burgas, permaneció abandonado sin ejecutar planes de rehabilitación.