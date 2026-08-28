Acumulación de escombros y la valla abierta en la trasera del inmueble de la Casa de Baños.
Acumulación de escombros y la valla abierta en la trasera del inmueble de la Casa de Baños. | Lucía Otero

Galería | Fotos de la Casa de Baños que cuestionan la protección del inmueble y sus elementos

ESCOMBROS Y VALLA ABIERTA

La Casa de Baños, emblema histórico del termalismo orensano del siglo XIX situado junto a As Burgas, quedó calcinada tras sufrir un incendio el pasado mes de mayo. A principios del mes de agosto se acometió su demolición parcial ante la que se requiere su paralización para garantizar la custodia y protección del inmueble.

El objetivo de la paralización administrativa del derribo de la Casa de Baños perseguía la clarificación del alcance de la intervención y garantías para la preservación de los elementos protegidos de dicho inmueble. Esto último se cuestiona ahora ante el estado de la estrutura y de algunos elementos que todavía se pueden apreciar tirados entre los escombros. Además, la valla de acceso a los restos del edificio está abierta, facilitando el posible acceso al recinto.

Tras cerca de 170 años de historia y contar con elementos arquitectónicos diseñados por el arquitecto Daniel Vázquez-Gulías, el recinto cesó sus operaciones en 2012 por discrepancias entre los propietarios y el Concello. Pese a su integración en el entorno de Bien de Interés Cultural (BIC) de As Burgas, permaneció abandonado sin ejecutar planes de rehabilitación.

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1/8 Galería | Fotos de la Casa de Baños que cuestionan la protección del inmueble y sus elementos | Lucía Otero
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2/8 Escombros, botellas y restos de las molduras de la Casa de Baños. | Lucía Otero
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3/8 Acumulación de escombros y resto de elementos de la Casa de Baños vistos desde la trasera. | Lucía Otero
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4/8 Restos de la demolición y del inmueble de la Casa de Baños. | Lucía Otero
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5/8 Un viandante mirando cómo está la trasera de la Casa de Baños. | Lucía Otero
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6/8 Uno de los contenedores para escombros en la Casa de Baños. | Lucía Otero
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7/8 Estado de la fachada de la Casa de Baños. | Lucía Otero
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8/8 Una de las baldosas decoradas originales del suelo de la Casa de Baños entre los escombros. | Lucía Otero

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