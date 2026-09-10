Galería | La gran redada en Seixalbo: clave en una macrooperación contra el narcotráfico, en imágenes

El registro en Seixalbo se enmarca en una macrooperación antidroga de la Guardia Civil que suma cinco detenidos y la incautación de 32 kilos de cocaína

Un amplio dispositivo policial con cerca de 30 agentes irrumpió a primera hora de la mañana en el núcleo de Seixalbo para registrar un inmueble en la Rúa Mayor. La intervención, en la que desplegaron efectivos con pasamontañas y personal del servicio de Aduanas, provocó la rotura de los cristales del acceso a la vivienda, en la que residía una pareja joven en régimen de alquiler.

Esta entrada y registro forma parte de un macrooperativo más amplio coordinado por el Equipo de Delincuencia Organizada y Antidroga (EDOA) de la Guardia Civil. En el balance global de la operación se han realizado cinco detenciones y se han intervenido 32 kilos de cocaína, en su mayoría ocultos en un vehículo caleteado procedente de Zaragoza.