Así fue el homenaje a Jorge Bermello en el 25 aniversario del Ponte Vella
Así fue el homenaje a Jorge Bermello en el 25 aniversario del Ponte Vella | José Paz

Galería | El homenaje a Jorge Bermello en el 25 aniversario del Ponte Vella

La Región
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Publicado: 29 may 2026 - 23:14 Actualizado: 29 may 2026 - 23:15

El centro comercial Ponte Vella de Ourense conmemoró su vigesimoquinto aniversario mediante un acto de homenaje al empresario Jorge Bermello por su papel en la fundación y desarrollo del proyecto. Durante el evento, diversos representantes del sector comercial y deportivo local intervinieron para exponer la trayectoria profesional del empresario y sus aportaciones al desarrollo de la provincia.

Finalmente, el acto concluyó con el descubrimiento de una placa conmemorativa que otorga el nombre de "Plaza Jorge Bermello" a un espacio ubicado en la segunda planta del establecimiento.

Revive el acto con las fotos de José Paz.

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