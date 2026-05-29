Así fue el homenaje a Jorge Bermello en el 25 aniversario del Ponte Vella

Galería | El homenaje a Jorge Bermello en el 25 aniversario del Ponte Vella

El centro comercial Ponte Vella de Ourense conmemoró su vigesimoquinto aniversario mediante un acto de homenaje al empresario Jorge Bermello por su papel en la fundación y desarrollo del proyecto. Durante el evento, diversos representantes del sector comercial y deportivo local intervinieron para exponer la trayectoria profesional del empresario y sus aportaciones al desarrollo de la provincia.

Finalmente, el acto concluyó con el descubrimiento de una placa conmemorativa que otorga el nombre de "Plaza Jorge Bermello" a un espacio ubicado en la segunda planta del establecimiento.

Revive el acto con las fotos de José Paz.