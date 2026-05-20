Los 140 alumnos en el acto de graduación.
Los 140 alumnos en el acto de graduación. | IES Otero Pedrayo

Galería | El IES Otero Pedrayo despide a 140 alumnos en una emotiva graduación

SEGUNDO DE BACHILLERATO

El acto de graduación del IES Otero Pedrayo reunió a estudiantes, familias y profesorado en una ceremonia marcada por la emoción y los reconocimientos al esfuerzo académico.

El Auditorio de Ourense acogió este martes, 19 de mayo, el acto de graduación de 140 alumnos y alumnas del IES Otero Pedrayo en una ceremonia celebrada a las 19,00 horas. El evento reunió a estudiantes, familias, profesorado y representantes de la comunidad educativa para conmemorar el final de una etapa académica marcada por el esfuerzo y la dedicación que requiere segundo de bachillerato.

Durante el acto se llevaron a cabo las tradicionales entregas de diplomas y distintos reconocimientos, en un ambiente emotivo en el que no faltaron los agradecimientos y los mensajes de futuro para los recién graduados. La ceremonia sirvió además para poner en valor el trabajo realizado por el conjunto de la comunidad educativa y para desear éxito a los estudiantes en sus próximos retos personales y profesionales.

Graduación
1/8 Los presentadores de la graduación en el auditorio de Ourense. | IES Otero Pedrayo
Graduación 2
2/8 Uno de los discursos del acto con la atención del público. | IES Otero Pedrayo
Graduación 8
3/8 El responsable de esta intervención. | IES Otero Pedrayo
Graduación 4
4/8 Uno de los alumnos tomando la palabra. | IES Otero Pedrayo
Graduación 5
5/8 Los responsables de guiar el evento. | IES Otero Pedrayo
Graduación 3
6/8 Una actuación musical de la graduación. | IES Otero Pedrayo
Graduación 6
7/8 Un baile elaborado por los estudiantes. | IES Otero Pedrayo
Graduación 7
8/8 Todos los estudiantes tras el acto. | IES Otero Pedrayo

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