Galería | El IES Otero Pedrayo despide a 140 alumnos en una emotiva graduación

El acto de graduación del IES Otero Pedrayo reunió a estudiantes, familias y profesorado en una ceremonia marcada por la emoción y los reconocimientos al esfuerzo académico.

El Auditorio de Ourense acogió este martes, 19 de mayo, el acto de graduación de 140 alumnos y alumnas del IES Otero Pedrayo en una ceremonia celebrada a las 19,00 horas. El evento reunió a estudiantes, familias, profesorado y representantes de la comunidad educativa para conmemorar el final de una etapa académica marcada por el esfuerzo y la dedicación que requiere segundo de bachillerato.

Durante el acto se llevaron a cabo las tradicionales entregas de diplomas y distintos reconocimientos, en un ambiente emotivo en el que no faltaron los agradecimientos y los mensajes de futuro para los recién graduados. La ceremonia sirvió además para poner en valor el trabajo realizado por el conjunto de la comunidad educativa y para desear éxito a los estudiantes en sus próximos retos personales y profesionales.