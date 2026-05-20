SEGUNDO DE BACHILLERATO
Galería | El IES Otero Pedrayo despide a 140 alumnos en una emotiva graduación
SEGUNDO DE BACHILLERATO
El Auditorio de Ourense acogió este martes, 19 de mayo, el acto de graduación de 140 alumnos y alumnas del IES Otero Pedrayo en una ceremonia celebrada a las 19,00 horas. El evento reunió a estudiantes, familias, profesorado y representantes de la comunidad educativa para conmemorar el final de una etapa académica marcada por el esfuerzo y la dedicación que requiere segundo de bachillerato.
Durante el acto se llevaron a cabo las tradicionales entregas de diplomas y distintos reconocimientos, en un ambiente emotivo en el que no faltaron los agradecimientos y los mensajes de futuro para los recién graduados. La ceremonia sirvió además para poner en valor el trabajo realizado por el conjunto de la comunidad educativa y para desear éxito a los estudiantes en sus próximos retos personales y profesionales.
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