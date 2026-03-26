Galería | La locomotora vuelve a lucir en el barrio de A Ponte

Antes y después: la locomotora de vapor 240-2072 del barrio de A Ponte luce completamente restaurada tras décadas de exposición al aire libre.

La locomotora de vapor 240-2072 del barrio de A Ponte recupera su estado original tras una restauración, realzando un emblemático punto frente a la estación y rindiendo homenaje al personal ferroviario

La histórica locomotora de vapor 240-2072 del barrio de A Ponte, en Ourense, ha recuperado su imagen original tras una restauración integral, con un presupuesto de 192.566 euros. La máquina, construida en 1927 por Tubize (Bélgica) y cedida por RENFE, se encontraba frente a la estación desde 1976 como homenaje al personal ferroviario.

Los trabajos incluyeron un tratamiento especial para proteger el metal de la intemperie y ralentizar su deterioro, devolviendo a la locomotora su esplendor histórico. La inauguración contó con la presencia de autoridades municipales, representantes de la empresa restauradora y expertos ferroviarios, quienes coincidieron en calificar el acto como un “día histórico” para Ourense y su patrimonio industrial.