Galería | La locomotora vuelve a lucir en el barrio de A Ponte
RESTAURACIÓN INTEGRAL
La locomotora de vapor 240-2072 del barrio de A Ponte recupera su estado original tras una restauración, realzando un emblemático punto frente a la estación y rindiendo homenaje al personal ferroviario
La histórica locomotora de vapor 240-2072 del barrio de A Ponte, en Ourense, ha recuperado su imagen original tras una restauración integral, con un presupuesto de 192.566 euros. La máquina, construida en 1927 por Tubize (Bélgica) y cedida por RENFE, se encontraba frente a la estación desde 1976 como homenaje al personal ferroviario.
Los trabajos incluyeron un tratamiento especial para proteger el metal de la intemperie y ralentizar su deterioro, devolviendo a la locomotora su esplendor histórico. La inauguración contó con la presencia de autoridades municipales, representantes de la empresa restauradora y expertos ferroviarios, quienes coincidieron en calificar el acto como un “día histórico” para Ourense y su patrimonio industrial.
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La locomotora 240-2072 tras su restauración completa, mostrando su carrocería y chimenea impecables.
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Miguel Ángel
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Vista trasera de la locomotora 240-2072, donde se aprecia la cabina restaurada y la elegancia de sus detalles metálicos.
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Perspectiva lateral de la locomotora, destacando la caldera, las ruedas y el color original recuperado tras la restauración.
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Vista trasera de la locomotora 240-2072, donde se aprecia la cabina restaurada y la elegancia de sus detalles metálicos. (Foto: Ayuntamiento de Ourense) Perspectiva lateral de la locomotora, destacando la caldera, las ruedas y el color original recuperado tras la restauración. (Foto: Ayuntamiento de Ourense) dame un pie de foto para la cabina desde fuera Detalle exterior de la cabina de la locomotora 240-2072, mostrando la restauración de su estructura y acabados originales.
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La locomotora vista desde el frente, con su silueta histórica destacando en el barrio de A Ponte.
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Vecinos y visitantes observan la locomotora 240-2072 tras su restauración.
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Vista lateral completa de la locomotora, resaltando la elegancia de su diseño tipo Mastodonte.
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Detalle del furgón trasero de la locomotora 240-2072, situado detrás de la cabina.
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Jose Alvarez, Fernando Moure, Jose Garcia e Jesus Rouco; junto a Pepe Rodriguez, maquinista de 93 años.
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Vista lateral de la locomotora 240-2072, donde se destacan las ruedas, la caldera y los detalles restaurados.
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Detalle de las ruedas y la parte inferior de la locomotora 240-2072, mostrando la restauración de sus bielas y componentes mecánicos originales.
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Ruedas y bielas completamente renovadas, reflejando el cuidado en cada detalle mecánico de la restauración.
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Primer plano de las ruedas y el tren de rodaje de la locomotora 240-2072.
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Vista desde abajo de la locomotora 240-2072, enfocando la parte frontal y los detalles del frontal restaurado.
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