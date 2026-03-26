Antes y después: la locomotora de vapor 240-2072 del barrio de A Ponte luce completamente restaurada tras décadas de exposición al aire libre.
Antes y después: la locomotora de vapor 240-2072 del barrio de A Ponte luce completamente restaurada tras décadas de exposición al aire libre. | Miguel Ángel

Galería | La locomotora vuelve a lucir en el barrio de A Ponte

RESTAURACIÓN INTEGRAL

La locomotora de vapor 240-2072 del barrio de A Ponte recupera su estado original tras una restauración, realzando un emblemático punto frente a la estación y rindiendo homenaje al personal ferroviario

La Región
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Publicado: 26 mar 2026 - 18:09 Actualizado: 26 mar 2026 - 18:18

La histórica locomotora de vapor 240-2072 del barrio de A Ponte, en Ourense, ha recuperado su imagen original tras una restauración integral, con un presupuesto de 192.566 euros. La máquina, construida en 1927 por Tubize (Bélgica) y cedida por RENFE, se encontraba frente a la estación desde 1976 como homenaje al personal ferroviario.

Los trabajos incluyeron un tratamiento especial para proteger el metal de la intemperie y ralentizar su deterioro, devolviendo a la locomotora su esplendor histórico. La inauguración contó con la presencia de autoridades municipales, representantes de la empresa restauradora y expertos ferroviarios, quienes coincidieron en calificar el acto como un “día histórico” para Ourense y su patrimonio industrial.

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1/14 La locomotora 240-2072 tras su restauración completa, mostrando su carrocería y chimenea impecables. | Miguel Ángel
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2/14 Vista trasera de la locomotora 240-2072, donde se aprecia la cabina restaurada y la elegancia de sus detalles metálicos. | Miguel Ángel
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3/14 Perspectiva lateral de la locomotora, destacando la caldera, las ruedas y el color original recuperado tras la restauración. | Miguel Ángel
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4/14 Vista trasera de la locomotora 240-2072, donde se aprecia la cabina restaurada y la elegancia de sus detalles metálicos. (Foto: Ayuntamiento de Ourense) Perspectiva lateral de la locomotora, destacando la caldera, las ruedas y el color original recuperado tras la restauración. (Foto: Ayuntamiento de Ourense) dame un pie de foto para la cabina desde fuera Detalle exterior de la cabina de la locomotora 240-2072, mostrando la restauración de su estructura y acabados originales. | Miguel Ángel
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5/14 La locomotora vista desde el frente, con su silueta histórica destacando en el barrio de A Ponte. | Miguel Ángel
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6/14 Vecinos y visitantes observan la locomotora 240-2072 tras su restauración. | Miguel Ángel
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7/14 Vista lateral completa de la locomotora, resaltando la elegancia de su diseño tipo Mastodonte. | Miguel Ángel
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8/14 Detalle del furgón trasero de la locomotora 240-2072, situado detrás de la cabina. | Miguel Ángel
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9/14 Jose Alvarez, Fernando Moure, Jose Garcia e Jesus Rouco; junto a Pepe Rodriguez, maquinista de 93 años. | Miguel Ángel
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10/14 Vista lateral de la locomotora 240-2072, donde se destacan las ruedas, la caldera y los detalles restaurados. | Miguel Ángel
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11/14 Detalle de las ruedas y la parte inferior de la locomotora 240-2072, mostrando la restauración de sus bielas y componentes mecánicos originales. | Miguel Ángel
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12/14 Ruedas y bielas completamente renovadas, reflejando el cuidado en cada detalle mecánico de la restauración. | Miguel Ángel
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13/14 Primer plano de las ruedas y el tren de rodaje de la locomotora 240-2072. | Miguel Ángel
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14/14 Vista desde abajo de la locomotora 240-2072, enfocando la parte frontal y los detalles del frontal restaurado. | Miguel Ángel

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