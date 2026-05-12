Galería | Las madres ofrecen sus flores un año más a la Virgen de Fátima, en fotos
OFRENDA FLORAL
La iglesia de Parroquia de Nuestra Señora de Fátima se llena de fieles en la víspera de su día grande, en una jornada marcada por la tradicional ofrenda floral a la Virgen, en la que las madres fueron protagonistas
La iglesia de Parroquia de Nuestra Señora de Fátima se llenó este martes de fieles en la víspera del día grande de la Virgen de Fátima, en una de las celebraciones más multitudinarias de su calendario, marcada por la tradicional ofrenda floral de las madres.
El templo apareció completamente cubierto de flores y con una asistencia tan elevada que no cabía un alfiler, obligando a muchos devotos a seguir la ceremonia desde el exterior mediante altavoces, pese a la lluvia.
La celebración continuará este miércoles con el día grande de la Virgen de Fátima, que incluirá la procesión hasta la catedral y el rosario de las antorchas, uno de los actos centrales de las fiestas.
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