Galería | La novena de la Virgen de Fátima estuvo acompañada por los niños

Xornal Escolar
Galería | Maristas, subcampeones en la liga de drones
EUCARISTÍA
La novena de Fátima dejó otra de sus tradicionales estampas: la eucaristía preparada y asistida por los pequeños que asisten a catequesis, que llenaron el templo, dando inicio a los grandes momentos de devoción. Este martes tendrá lugar la ofrenda floral de las madres, como preludio a la procesión nocturna que recorrerá el barrio de O Couto en la festividad de Fátima el 13 de mayo, donde cientos de luminarias seguirán a la talla hasta la catedral.
Contenido patrocinado
También te puede interesar
Xornal Escolar
Galería | Maristas, subcampeones en la liga de drones
Xornal Escolar
Galería | Aprendizaje sobre ruedas en Salesianos
NEGOCIOS "INCOMPATIBLES"
El fiscal se alinea con el juez y reclama abrir juicio a Jácome
Lo último
Xornal Escolar
Ecología integral
PLANES EN OURENSE
Agenda | ¿Qué hacer en Ourense hoy, miércoles 13 de mayo?