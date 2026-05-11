El recogimiento de los niños durante la eucaristía demuestra que el fervor por la Virgen de Fátima sigue muy vivo
El recogimiento de los niños durante la eucaristía demuestra que el fervor por la Virgen de Fátima sigue muy vivo | Miguel Ángel

Galería | La novena de la Virgen de Fátima estuvo acompañada por los niños

EUCARISTÍA

La fe vuelve a llenar de vida las calles de O Couto. Los más pequeños han sido los encargados de encender la chispa de la devoción en una novena de Fátima que ya encara sus momentos más esperados

La novena de Fátima dejó otra de sus tradicionales estampas: la eucaristía preparada y asistida por los pequeños que asisten a catequesis, que llenaron el templo, dando inicio a los grandes momentos de devoción. Este martes tendrá lugar la ofrenda floral de las madres, como preludio a la procesión nocturna que recorrerá el barrio de O Couto en la festividad de Fátima el 13 de mayo, donde cientos de luminarias seguirán a la talla hasta la catedral.

La devoción vivida en la novena es solo el preludio de la gran procesión nocturna del 13 de mayo
1/6 La devoción vivida en la novena es solo el preludio de la gran procesión nocturna del 13 de mayo | Miguel Ángel
El barrio ya se vuelca con su festividad, preparándose para las intensas jornadas de oración
2/6 El barrio ya se vuelca con su festividad, preparándose para las intensas jornadas de oración | Miguel Ángel
Lleno absoluto en el templo: La novena de Fátima volvió a dejar una imagen de fervor
3/6 Lleno absoluto en el templo: La novena de Fátima volvió a dejar una imagen de fervor | Miguel Ángel
La misa infantil ha servido como pistoletazo de salida para los momentos de mayor intensidad
4/6 La misa infantil ha servido como pistoletazo de salida para los momentos de mayor intensidad | Miguel Ángel
Los más pequeños toman el relevo: Una de las estampas más entrañables de la jornada
5/6 Los más pequeños toman el relevo: Una de las estampas más entrañables de la jornada | Miguel Ángel
El recogimiento de los niños durante la eucaristía demuestra que el fervor por la Virgen de Fátima sigue muy vivo
6/6 El recogimiento de los niños durante la eucaristía demuestra que el fervor por la Virgen de Fátima sigue muy vivo | Miguel Ángel

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