Galería | La novena de la Virgen de Fátima estuvo acompañada por los niños

La fe vuelve a llenar de vida las calles de O Couto. Los más pequeños han sido los encargados de encender la chispa de la devoción en una novena de Fátima que ya encara sus momentos más esperados

La novena de Fátima dejó otra de sus tradicionales estampas: la eucaristía preparada y asistida por los pequeños que asisten a catequesis, que llenaron el templo, dando inicio a los grandes momentos de devoción. Este martes tendrá lugar la ofrenda floral de las madres, como preludio a la procesión nocturna que recorrerá el barrio de O Couto en la festividad de Fátima el 13 de mayo, donde cientos de luminarias seguirán a la talla hasta la catedral.