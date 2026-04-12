Galería | Misa del 50 aniversario del fallecimiento de Otero Pedrayo, en imágenes

La Catedral de Ourense acogió la misa del 50 aniversario del fallecimiento de Otero Pedrayo.

Numerosas autoridades estuvieron presentes en la misa por el 50 aniversario de la muerte de Otero Pedrayo llevada a cabo en la catedral de Ourense antes del acto en el Cementerio de San Francisco, donde se encuentran enterrados los restos mortales de una de las figura clave de la literatura gallega de todos los tiempos, donde se realizó una ofrenda floral

La Catedral de Ourense acogió este domingo, 12 de abril, la misa funeral en recuerdo por el 50 aniversario del fallecimiento de Don Ramón Otero Pedrayo. Oficiada por monseñor Leonardo Lemos, obispo de Ourense, se llevó a cabo este acto donde estuvieron presentes diversas autoridades ourensanas y gallegas.

La Coral de Ruada participó con sus cantos solemnes en esta ceremonia que fue seguida por la ofrenda floral que se realizó en el Cementerio de San Francisco donde se encuentran los restos del intelectual gallego.