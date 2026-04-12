Galería | Misa del 50 aniversario del fallecimiento de Otero Pedrayo, en imágenes
ANO OTERIANO
Numerosas autoridades estuvieron presentes en la misa por el 50 aniversario de la muerte de Otero Pedrayo llevada a cabo en la catedral de Ourense antes del acto en el Cementerio de San Francisco, donde se encuentran enterrados los restos mortales de una de las figura clave de la literatura gallega de todos los tiempos, donde se realizó una ofrenda floral
La Catedral de Ourense acogió este domingo, 12 de abril, la misa funeral en recuerdo por el 50 aniversario del fallecimiento de Don Ramón Otero Pedrayo. Oficiada por monseñor Leonardo Lemos, obispo de Ourense, se llevó a cabo este acto donde estuvieron presentes diversas autoridades ourensanas y gallegas.
La Coral de Ruada participó con sus cantos solemnes en esta ceremonia que fue seguida por la ofrenda floral que se realizó en el Cementerio de San Francisco donde se encuentran los restos del intelectual gallego.
1/19
Monseñor Leonardo Lemos conversa con Eduardo López, presidente de la Fundación Otero Pedrayo, y Maite Flores, catedrática de la USC, antes de la misa funeral en recuerdo del 50 aniversario del fallecimiento de Ramón Otero Pedrayo.
|
Martiño Pinal
2/19
Maite Flores, catedrática de la USC, saluda a monseñor Leonardo Lemos, antes de la misa funeral en recuerdo de Otero Pedrayo en el marco del 50 aniversario de su fallecimiento.
|
Martiño Pinal
3/19
Maite Flores, catedrática de la USC, y Eduardo López, presidente de la Fundación Otero Pedrayo antes del comienzo de la misa funeral.
|
Martiño Pinal
4/19
José Luis Valladares, Carmen Leite, senadora, y Armando González presentes en la misa funeral del 50 aniversario del fallecimiento de Otero Pedrayo.
|
Martiño Pinal
5/19
Emma; Daniel Lorenzo, director del IES Otero Pedrayo; Antía y Mónica.
|
Martiño Pinal
6/19
Maribel Outeiriño, Carballo Calero (miembro del patronato), Miguel Santalices (presidente del Parlamento Gallego), Eduardo López (presidente de la Fundación Otero Pedrayo), Manuel Prado (delegado territorial de la Xunta en Ourense), Teniente Coronel Berguillo (en representación de la Guardia Civil en Ourense) Rosendo Fernández y Aninal Pereira (teniente alcade de Ourense) en primera fila durante la misa del 50 aniversario del fallecimiento de Otero Pedrayo.
|
Martiño Pinal
7/19
Armando González, Pepe, María Dolores y Mercedes durante la misa funeral en recuerdo del 50 aniversario del fallecimieto de Otero Pedrayo.
|
Martiño Pinal
8/19
Monseñor Leonardo Lemos oficiando la misa por el 50 aniversario del fallecimiento de Otero Pedrayo en la Catedral de Ourense.
|
Martiño Pinal
9/19
La Coral de Ruada cantando durante la misa por el 50 aniversario del fallecimiento de Otero Pedrayo.
|
Martiño Pinal
10/19
Plano de la Catedral de Ourense con los asistentes a la misa del 50 aniversario del fallecimiento de Otero Pedrayo.
|
Martiño Pinal
11/19
Los miembros de la Coral de Ruada atentos a las indicaciones de su director durante la misa del 50 aniversario del fallecimiento de Otero Pedrayo.
|
Martiño Pinal
12/19
Monseñor Leonardo Lemos durante su homilía en la misa del 50 aniversario del fallecimiento de Otero Pedrayo.
|
Martiño Pinal
13/19
Eduardo López, presidente de la Fundación Otero Pedrayo, llega acompañado de Miguel Santalices, presidente del Parlamento Gallego, a la tumba de Don Ramón Otero Pedrayo en el Cementerio de San Francisco.
|
Xesús Fariñas
14/19
Eduardo López, presidente de la Fundación Otero Pedrayo, frente a la tumba de Don Ramón Otero Pedrayo en el 50 aniversario de su fallecimiento.
|
Xesús Fariñas
15/19
Eduardo López (presidente de la Fundación Otero Pedrayo), el Teniente Coronel Berguillo (representación de la Guardia Civil en Ourense), Miguel Santalices (presidente del Parlamento Gallego), Rosendo Fernández y Carmen Leite (senadora) frente a la tumba de Ramón Otero Pedrayo en el Cementerio de San Francisco.
|
Xesús Fariñas
16/19
Eduardo López (presidente de la Fundación Otero Pedrayo), Miguel Santalices (presidente del Parlamento Gallego), Manuel Prado (delegado de la Xunta en Ourense), Rosendo Fernández, Carmen Leite (senadora) y demás presentes le brindan una ovación Ramón Otero Pedrayo frente a su tumba en el Cementerio de San Francisco tras las palabras de Eduardo López..
|
Xesús Fariñas
17/19
Eduardo López, presidente de la Fundación Otero Pedrayo, recibe un abrazo durante la ofrenda floral al intelectual en su tumba en el Cementerio de San Francisco.
|
Xesús Fariñas
18/19
Manuel Prado, delegado de la Xunta en Ourense, atento a la conversación de Eduardo López, presidente de la Fundación Otero Pedrayo y Juan Luis Saco.
|
Xesús Fariñas
19/19
Las coronas florales de la Coral da Ruada y el IES Otero Pedrayo sobre la tumba de Don Ramón Otero Pedrayo.
|
Xesús Fariñas