Imagen de la movilización del 25N en la ciudad de Ourense con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

La ciudad de Ourense acoge este 25 de noviembre las movilizaciones del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, en un contexto marcado por las 8 mujeres asesinadas en Ourense este año y el reto de frenar el maltrato.

La ciudad de Ourense vuelve a acoger este 25 de noviembre las movilizaciones con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, una jornada de protesta y reivindicación en las calles ourensanas para reclamar medidas reales de prevención, protección y erradicación de la violencia machista.

La convocatoria local llega en un momento en el que la magnitud del problema se mide tanto en la respuesta ciudadana de Ourense como en el balance de víctimas en España, donde 47 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas este año —ocho en la provincia de Ourense—, elevando a 1.388 las víctimas mortales desde 2003. A ello se suma el impacto sobre los menores, con 37 niños y niñas huérfanos en lo que va de 2026, y el hecho de que cerca del 70 % de las mujeres asesinadas este año no contaran con denuncias previas, además de otras violencias como las cerca de 15 violaciones denunciadas cada día en el país.

Con pancartas, proclamas y el respaldo de colectivos sociales y ciudadanía, las movilizaciones de este 25N en Ourense buscan visibilizar todas las formas de violencia contra las mujeres y recordar que tras cada estadística hay vidas truncadas, familias y menores afectados.