Galería | El OUFF rinde tributo a “El Señor de los Anillos” con una gran exposición

La programación de la 31ª edición del Ourense Film Festival (OUFF) se expanió para conmemorar el 25 aniversario del estreno cinematográfico de "El Señor de los Anillos". El Liceo de Ourense acogió la presentación de la exposición "Terra do Anel: Unha viaxe entre reinos", que permanecerá abierta del 17 de septiembre al 1 de noviembre en el Centro Cultural Marcos Valcárcel, reuniendo un amplio compendio de artículos sobre el universo de J.R.R. Tolkien.

La muestra contará con visitas guiadas y teatralizaciones coordinadas por Júpiter Juegos y se completará con el espectáculo musical "OUFF Film Symphony: Howard Shore Tribute - A música do Anel", a cargo de la Xove Orquestra Ourensanía bajo la dirección de José Luis Tielas. La agrupación ofrecerá dos recitales: el primero será el 27 de septiembre en el Auditorio Municipal de Ourense y el segundo el 3 de octubre en el Auditorio Municipal de Verín. Las entradas para la cita verinesa tendrán un coste de 10 euros y su recaudación se destinará íntegramente a Cáritas, Cruz Vermella, Asociación Contra o Cancro, Portas Abertas y Femuro.