CLAUSURA DO FESTIVAL
"El mal hijo" de Jaime Lorente, premio Ópera Prima do OUFF
CLAUSURA DO FESTIVAL
O OUFF anuncia o seu final por todo o alto. “El mal hijo”, ópera prima como director de Jaime Lorente, protagonizará a clausura da 31ª edición do festival, que se celebrará no Auditorio Municipal o vindeiro 3 de outubro.
O intérprete, coñecido especialmente polos seus papeis en “La casa de papel”, acudirá a Ourense para presentar o seu debut detrás das cámaras e recibir a homenaxe. O recoñecemento pon o foco nesta nova etapa da súa carreira, na que cambia a interpretación pola dirección para asumir por primeira vez a responsabilidade dunha longametraxe.
Óscar Doviso, director do OUFF, destacou a “carga social moi potente” dunha historia que aborda as adiccións e as consecuencias que provocan no ámbito familiar. A cinta está baseada na novela homónima de Salvador Molinas e segue un rapaz de once anos que, tras a desaparición repentina do seu pai, debe trasladarse a vivir coa súa avoa nunha contorna rural. Alí comezará a descubrir feridas, conflitos e segredos familiares.
O filme permitirá ademais atopar un importante vínculo con Ourense no seu reparto. Nel participa o actor ourensán Chechu Salgado, gañador do Goya ao mellor actor revelación por “Las leyes de la frontera”. A súa presenza engade un atractivo local á película escollida para poñer o broche ao festival.
César Silva, asesor de programación do OUFF, puxo tamén o foco na figura de Lorente e no salto que supón pasar dunha extensa carreira diante das cámaras á dirección. A súa popularidade chegou especialmente da man de “La Casa de Papel”, aínda que acumula unha ampla traxectoria televisiva e cinematográfica como no teatro. Silva destacou ademais o “rigor” da proposta coa que se presenta como cineasta.
Deste xeito, “El mal hijo” súmase á aposta do OUFF polo cinema de autor e con contido social. A clausura permitirá así descubrir unha nova faceta dun rostro moi recoñecible para o público e contará tamén coa presenza dun dos intérpretes españoles con maior proxección dos últimos anos. O festival celebrarase entre o 25 de setembro e o 4 de outubro.
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CLAUSURA DO FESTIVAL
"El mal hijo" de Jaime Lorente, premio Ópera Prima do OUFF
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