Galería | Los ourensanos acuden con flores, música y en familia a los cementerios para visitar a sus seres queridos

Una pareja en silencio ante la tumba de su familiar en el Cementerio de San Francisco.

Flores, música y gestos de cariño llenan los cementerios de Ourense en una jornada marcada por el recuerdo. Los ourensanos vuelven a encontrarse con sus seres queridos en el Día de Todos los Santos, una tradición que mantiene vivos los homenajes a quienes ya no están.

El 1 de noviembre deja cada año imágenes de los cementerios llenos de flores y de ourensanos que se acercan a visitar a quienes ya no están. Algunos guardan silencio frente a las tumbas, otros dedican unas palabras a sus seres queridos y muchos acompañan la visita con flores.

También hay quienes mantienen vivos los gustos de sus familiares fallecidos y les rinden homenaje con su música preferida. Una jornada en la que los gestos de cariño y las tradiciones se convierten en protagonistas.

Los cementerios de San Francisco, en Ourense, y de O Barco fueron algunos de los más concurridos de la provincia, en un Día de Todos los Santos marcado por la memoria y el afecto.