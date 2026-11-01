Galería | Los ourensanos acuden con flores, música y en familia a los cementerios para visitar a sus seres queridos
TODOS LOS SANTOS
Flores, música y gestos de cariño llenan los cementerios de Ourense en una jornada marcada por el recuerdo. Los ourensanos vuelven a encontrarse con sus seres queridos en el Día de Todos los Santos, una tradición que mantiene vivos los homenajes a quienes ya no están.
El 1 de noviembre deja cada año imágenes de los cementerios llenos de flores y de ourensanos que se acercan a visitar a quienes ya no están. Algunos guardan silencio frente a las tumbas, otros dedican unas palabras a sus seres queridos y muchos acompañan la visita con flores.
También hay quienes mantienen vivos los gustos de sus familiares fallecidos y les rinden homenaje con su música preferida. Una jornada en la que los gestos de cariño y las tradiciones se convierten en protagonistas.
Los cementerios de San Francisco, en Ourense, y de O Barco fueron algunos de los más concurridos de la provincia, en un Día de Todos los Santos marcado por la memoria y el afecto.
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Los ourensanos acuden con flores, música y en familia a los cementerios para visitar a sus seres queridos
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Xesús Fariñas
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El cementerio de O Barco recibió a las familias de los difuntos un año mas.
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El cementerio de O Barco recibió a las familias de los difuntos un año mas.
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