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Una pareja en silencio ante la tumba de su familiar en el Cementerio de San Francisco.
Una pareja en silencio ante la tumba de su familiar en el Cementerio de San Francisco. | Xesús Fariñas

Galería | Los ourensanos acuden con flores, música y en familia a los cementerios para visitar a sus seres queridos

TODOS LOS SANTOS

Flores, música y gestos de cariño llenan los cementerios de Ourense en una jornada marcada por el recuerdo. Los ourensanos vuelven a encontrarse con sus seres queridos en el Día de Todos los Santos, una tradición que mantiene vivos los homenajes a quienes ya no están.

El 1 de noviembre deja cada año imágenes de los cementerios llenos de flores y de ourensanos que se acercan a visitar a quienes ya no están. Algunos guardan silencio frente a las tumbas, otros dedican unas palabras a sus seres queridos y muchos acompañan la visita con flores.

También hay quienes mantienen vivos los gustos de sus familiares fallecidos y les rinden homenaje con su música preferida. Una jornada en la que los gestos de cariño y las tradiciones se convierten en protagonistas.

Los cementerios de San Francisco, en Ourense, y de O Barco fueron algunos de los más concurridos de la provincia, en un Día de Todos los Santos marcado por la memoria y el afecto.

Galería | Los ourensanos acuden a los cementerios para visitar a sus seres queridos
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22/27 El cementerio de O Barco recibió a las familias de los difuntos un año mas. | J.C
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