Galería | Los ourensanos acuden a las urnas en las elecciones generales del 29-N

Los colegios electorales de la provincia reciben durante este domingo a los ciudadanos que participan en la jornada de votación para elegir la composición de las Cortes Generales.

La jornada electoral de este domingo 29 de noviembre deja en Ourense numerosas imágenes de ciudadanos que se acercan a los colegios electorales para ejercer su derecho al voto. Desde primera hora de la mañana, los ourensanos acuden a las urnas en distintos puntos de la provincia para participar en las elecciones generales del 29-N.

A lo largo del día, los centros de votación reciben a vecinos de diferentes edades y municipios, que depositan sus papeletas en una cita electoral que marca el futuro político del país.

Las imágenes recogen el ambiente en los colegios electorales ourensanos, las colas de votantes y distintos momentos del desarrollo de una jornada en la que la ciudadanía es la protagonista.