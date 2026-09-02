Galería | Ourense se suma al apoyo a Ceuta con una concentración en la Praza Maior por su día oficial, en fotos

Ourense se ha sumado este 2 de septiembre a la ola de movilizaciones a favor de Ceuta con una concentración celebrada a las puertas de la casa consistorial, en plena Praza Maior. Cientos de vecinos, acompañados por representantes políticos de la corporación local, se han congregado para conmemorar la festividad de la ciudad autónoma y manifestar su respaldo a los ceutíes un mes después de los sucesos acontecidos en la frontera sur.

Durante el acto, en el que se han exhibido banderas de España, Galicia y Ceuta, los asistentes han guardado un minuto de silencio y se ha procedido a la lectura de un manifiesto de apoyo. La concentración en la capital ourensana, enmarcada en la iniciativa promovida a nivel estatal por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), ha transcurrido de forma pacífica y ha servido para reclamar seguridad en las fronteras y una mayor cooperación territorial con la población afectada.