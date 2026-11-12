Galería | Ourense arranca la campaña con la pegada de carteles para las elecciones generales del 29-N

Ourense dio la pasada medianoche el pistoletazo de salida a la campaña electoral para los comicios generales del 29 de noviembre. Como marca la tradición política de la ciudad, el Parque de San Lázaro volvió a convertirse en el punto de encuentro de candidatos, militantes y simpatizantes para protagonizar la clásica -y obsoleta- pegada de carteles. Diez candidaturas pugnan en la provincia por los cuatro escaños en juego al Congreso -donde el PP defiende tres actas y el PSOE una- y siete listas compiten por el Senado. Mientras PP y BNG apuestan por la continuidad de sus cabezas de lista, socialistas y Vox renuevan sus primeros puestos en un tablero al que se suman formaciones como Podemos, Frente Amplio, Se Acabó La Fiesta, Frente Obrero, PUM+J y PCTG.

“Acabouse a función; o 29-N empeza a xestión”

El PP llamó a llevar Alberto Núñez Feijóo a la presidencia del Gobierno para “reconstruír España” de la mano de un ourensano. “Acabouse a función. O 29-N empeza a xestión. España necesita un presidente que se ocupe dos problemas dos españois e porque Ourense necesita un Goberno que escoite e responda”, afirmó el presidente provincial, Luis Menor. Por su parte, la cabeza de lista al Congreso, Ana Vázquez, reclamó que las demandas locales se conviertan en inversiones: “Pido o voto para que Ourense teña voz, forza e capacidade de decisión”.

“Non é tempo de dispersar o voto nin de experimentos”

Los socialistas apelaron a la movilización y el voto útil para frenar a la derecha y lograr un segundo diputado en la provincia, que aseguran tener a “2.000 papeletas”. Advirtieron contra la división de la izquierda subrayando que “non hai tempo para dispersar o voto nin para experimentos”. El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, estuvo en Ourense y planteó la cita con las urnas como una elección entre “quen gaña e quen perde dereitos, quen avanza e quen quere facernos retroceder”. Y llamó a “encher as urnas de votos socialistas”.

El BNG busca su primer escaño para “facer historia”

El BNG centró su discurso en la oportunidad histórica de lograr representación por la provincia y romper con cuatro décadas de bipartidismo. Su cabeza de lista al Congreso, Noa Presas, aseguró que salen a por todas : “Imos facer historia co primeiro escano do BNG por Ourense”. Frente a quienes apelan al voto útil, la candidata reivindicó el papel del nacionalismo gallego advirtiendo de que “non hai que escoller entre mal maior ou mal menor porque está o BNG” y defendió que “o útil é ir a Madrid para facer valer Galiza, non para obedecer”.

Vox promete “limpieza” para “hacer grande a España otra vez”

Vox centró su mensaje en pedir “sentido común” para cambiar el rumbo del país y “hacer grande a España otra vez”. Su cabeza de lista al Congreso, María Jesús Morenza,afirmó que su formación llega “para hacer limpieza”y defendió tres ejes básicos de campaña: “prioridad nacional, desregulación y remigración”.