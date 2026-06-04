Galería | Ourense celebra con solemnidad el día del Corpus Christi

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CATEDRAL DE OURENSE

Centenares de fieles abarrotaron este jueves la Catedral de San Martiño por la celebración del Corpus Christi en Ourense

Ourense se llenó este jueves de flores y de fieles por sus calles por la celebración del Corpus Christi, que de manera excepcional no se celebrará el domingo debido a la visita del papa León XIV a España, que estará este día 7 en el acto más representativo de esta celebración en Madrid.

Por esa razón, la Diócesis de Ourense decidió adelantar la solemnidad a la tarde de jueves en la Catedral de San Martiño, donde a las 19,00 horas se celebró la misa estacional, en un acto repleto de devotos, que vivieron con gran emoción esta celebración. Tras el oficio, dio comienzo la tradicional procesión con el Santísimo Sacramento por el entorno del templo catedralicio.

El recorrido culminó en la escalinata de San Martín, donde se impartió la bendición a la ciudad y a todos los fieles presentes en un ambiente de gran participación y solemnidad. La Diócesis pidió expresamente la implicación del clero, de las cofradías y de los movimientos apostólicos, que acudieron con sus estandartes e insignias.

Como es habitual, la celebración combinó recogimiento religioso y presencia en la calle con fieles acompañando el recorrido procesional. El Corpus, una de las festividades más significativas del calendario litúrgico, volverá a celebrarse en su fecha tradicional, el domingo, tanto en la ciudad como en el resto de parroquias de la diócesis -aunque la catedral ya vivió su jornada principal con este adelanto excepcional-, siendo uno de los momentos determinantes para la realización de la primera comunión de decenas de niños ourensanos.

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