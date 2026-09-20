Galería | Ourense disfruta de un Día da Bici con sol, ambiente familiar y regalos
40º EDICIÓN
Más de 3.000 personas participaron este domingo en la 40ª edición del Día da Bici, que convirtió las calles de Ourense en una fiesta sobre dos ruedas, con un ambiente familiar y festivo en el marco de la Semana Europea de la Movilidad y con un tiempo veraniego
Ourense se echó a la calle para celebrar la 40ª edición del Día da Bici, una jornada que reunió a más de 3.000 personas entre familias, niños y aficionados a las dos ruedas. El sol acompañó una cita de carácter festivo que se celebró dentro de la Semana Europea de la Movilidad.
La bicicleta volvió a tomar las calles de la ciudad en una mañana marcada por la participación y el ambiente familiar, con regalos para los asistentes y diferentes momentos que dejaron imágenes para el recuerdo. Fue un circuito de once kilómetros por lugares destacados de la ciudad.
La jornada tuvo además un momento especial con el reconocimiento a Carlos Moure por su labor en favor de la bicicleta y la movilidad, uno de los reconocimientos destacados de una edición que alcanzó cuatro décadas de historia.
Conoce los premiados de este 40º Día da Bici:
Placa conmemorativa para la familia Miguélez por su trayectoria en este evento
Cascos inalámbricos: Dorsal 3268, África Martínez y Sofía González
Bicicletas: Anxo Oliveira, Luna Cid, Julia González y Samuel Nogueira
Jamón de Coren: Ramón González, Mauro Santos y Susana Gago
Televisión 65″: Rúben Siotas
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Galería | Ourense disfruta de un Día da Bici con sol, ambiente familiar y regalos
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Xesús Fariñas
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Xesús Fariñas
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Galería | Ourense disfruta de un Día da Bici con sol, ambiente familiar y regalos
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Galería | Ourense disfruta de un Día da Bici con sol, ambiente familiar y regalos
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Xesús Fariñas
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Xesús Fariñas
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Galería | Ourense disfruta de un Día da Bici con sol, ambiente familiar y regalos
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Xesús Fariñas
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Galería | Ourense disfruta de un Día da Bici con sol, ambiente familiar y regalos
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Xesús Fariñas
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Galería | Ourense disfruta de un Día da Bici con sol, ambiente familiar y regalos
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Galería | Ourense disfruta de un Día da Bici con sol, ambiente familiar y regalos
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Xesús Fariñas
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Galería | Ourense disfruta de un Día da Bici con sol, ambiente familiar y regalos
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Xesús Fariñas
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Galería | Ourense disfruta de un Día da Bici con sol, ambiente familiar y regalos
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Xesús Fariñas
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Galería | Ourense disfruta de un Día da Bici con sol, ambiente familiar y regalos
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Xesús Fariñas
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Galería | Ourense disfruta de un Día da Bici con sol, ambiente familiar y regalos
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Xesús Fariñas
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Galería | Ourense disfruta de un Día da Bici con sol, ambiente familiar y regalos
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Xesús Fariñas
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Galería | Ourense disfruta de un Día da Bici con sol, ambiente familiar y regalos
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Xesús Fariñas
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Galería | Ourense disfruta de un Día da Bici con sol, ambiente familiar y regalos
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Xesús Fariñas
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Galería | Ourense disfruta de un Día da Bici con sol, ambiente familiar y regalos
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Galería | Ourense disfruta de un Día da Bici con sol, ambiente familiar y regalos
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Galería | Ourense disfruta de un Día da Bici con sol, ambiente familiar y regalos
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Xesús Fariñas
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Galería | Ourense disfruta de un Día da Bici con sol, ambiente familiar y regalos
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Xesús Fariñas
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Galería | Ourense disfruta de un Día da Bici con sol, ambiente familiar y regalos
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Xesús Fariñas
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Galería | Ourense disfruta de un Día da Bici con sol, ambiente familiar y regalos
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Xesús Fariñas
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Galería | Ourense disfruta de un Día da Bici con sol, ambiente familiar y regalos
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Xesús Fariñas
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Galería | Ourense disfruta de un Día da Bici con sol, ambiente familiar y regalos
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Xesús Fariñas
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Galería | Ourense disfruta de un Día da Bici con sol, ambiente familiar y regalos
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Xesús Fariñas
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Galería | Ourense disfruta de un Día da Bici con sol, ambiente familiar y regalos
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Xesús Fariñas
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Galería | Ourense disfruta de un Día da Bici con sol, ambiente familiar y regalos
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Xesús Fariñas
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Galería | Ourense disfruta de un Día da Bici con sol, ambiente familiar y regalos
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Xesús Fariñas
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Galería | Ourense disfruta de un Día da Bici con sol, ambiente familiar y regalos
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Xesús Fariñas
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Galería | Ourense disfruta de un Día da Bici con sol, ambiente familiar y regalos
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Xesús Fariñas
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Galería | Ourense disfruta de un Día da Bici con sol, ambiente familiar y regalos
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Xesús Fariñas
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Galería | Ourense disfruta de un Día da Bici con sol, ambiente familiar y regalos
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Xesús Fariñas
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Galería | Ourense disfruta de un Día da Bici con sol, ambiente familiar y regalos
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Xesús Fariñas
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Galería | Ourense disfruta de un Día da Bici con sol, ambiente familiar y regalos
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Xesús Fariñas
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Galería | Ourense disfruta de un Día da Bici con sol, ambiente familiar y regalos
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Xesús Fariñas
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Galería | Ourense disfruta de un Día da Bici con sol, ambiente familiar y regalos
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Xesús Fariñas
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Galería | Ourense disfruta de un Día da Bici con sol, ambiente familiar y regalos
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Xesús Fariñas
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Galería | Ourense disfruta de un Día da Bici con sol, ambiente familiar y regalos
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Xesús Fariñas
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Galería | Ourense disfruta de un Día da Bici con sol, ambiente familiar y regalos
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Xesús Fariñas
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Galería | Ourense disfruta de un Día da Bici con sol, ambiente familiar y regalos
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Xesús Fariñas
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Galería | Ourense disfruta de un Día da Bici con sol, ambiente familiar y regalos
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Xesús Fariñas
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Galería | Ourense disfruta de un Día da Bici con sol, ambiente familiar y regalos
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Xesús Fariñas
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Galería | Ourense disfruta de un Día da Bici con sol, ambiente familiar y regalos
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Xesús Fariñas
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Galería | Ourense disfruta de un Día da Bici con sol, ambiente familiar y regalos
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Xesús Fariñas
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Galería | Ourense disfruta de un Día da Bici con sol, ambiente familiar y regalos
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Xesús Fariñas
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Galería | Ourense disfruta de un Día da Bici con sol, ambiente familiar y regalos
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Xesús Fariñas
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Galería | Ourense disfruta de un Día da Bici con sol, ambiente familiar y regalos
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Xesús Fariñas
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Galería | Ourense disfruta de un Día da Bici con sol, ambiente familiar y regalos
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Xesús Fariñas
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Galería | Ourense disfruta de un Día da Bici con sol, ambiente familiar y regalos
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Xesús Fariñas
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Galería | Ourense disfruta de un Día da Bici con sol, ambiente familiar y regalos
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Xesús Fariñas
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Galería | Ourense disfruta de un Día da Bici con sol, ambiente familiar y regalos
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Xesús Fariñas
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Galería | Ourense disfruta de un Día da Bici con sol, ambiente familiar y regalos
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Xesús Fariñas
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Galería | Ourense disfruta de un Día da Bici con sol, ambiente familiar y regalos
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Xesús Fariñas
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Galería | Ourense disfruta de un Día da Bici con sol, ambiente familiar y regalos
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Xesús Fariñas
57/63
Galería | Ourense disfruta de un Día da Bici con sol, ambiente familiar y regalos
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Xesús Fariñas
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Galería | Ourense disfruta de un Día da Bici con sol, ambiente familiar y regalos
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Xesús Fariñas
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Galería | Ourense disfruta de un Día da Bici con sol, ambiente familiar y regalos
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Xesús Fariñas
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Galería | Ourense disfruta de un Día da Bici con sol, ambiente familiar y regalos
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Xesús Fariñas
61/63
Galería | Ourense disfruta de un Día da Bici con sol, ambiente familiar y regalos
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Xesús Fariñas
62/63
Galería | Ourense disfruta de un Día da Bici con sol, ambiente familiar y regalos
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Xesús Fariñas
63/63
Galería | Ourense disfruta de un Día da Bici con sol, ambiente familiar y regalos
|
Xesús Fariñas