Los ourensanos recorrieron las calles de la ciudad bajo el sol durante la 40º Día da Bici.
Los ourensanos recorrieron las calles de la ciudad bajo el sol durante la 40º Día da Bici. | Xesús Fariñas

Galería | Ourense disfruta de un Día da Bici con sol, ambiente familiar y regalos

40º EDICIÓN

Más de 3.000 personas participaron este domingo en la 40ª edición del Día da Bici, que convirtió las calles de Ourense en una fiesta sobre dos ruedas, con un ambiente familiar y festivo en el marco de la Semana Europea de la Movilidad y con un tiempo veraniego

Ourense se echó a la calle para celebrar la 40ª edición del Día da Bici, una jornada que reunió a más de 3.000 personas entre familias, niños y aficionados a las dos ruedas. El sol acompañó una cita de carácter festivo que se celebró dentro de la Semana Europea de la Movilidad.

La bicicleta volvió a tomar las calles de la ciudad en una mañana marcada por la participación y el ambiente familiar, con regalos para los asistentes y diferentes momentos que dejaron imágenes para el recuerdo. Fue un circuito de once kilómetros por lugares destacados de la ciudad.

La jornada tuvo además un momento especial con el reconocimiento a Carlos Moure por su labor en favor de la bicicleta y la movilidad, uno de los reconocimientos destacados de una edición que alcanzó cuatro décadas de historia.

Conoce los premiados de este 40º Día da Bici:

  • Placa conmemorativa para la familia Miguélez por su trayectoria en este evento
  • Cascos inalámbricos: Dorsal 3268, África Martínez y Sofía González
  • Bicicletas: Anxo Oliveira, Luna Cid, Julia González y Samuel Nogueira
  • Jamón de Coren: Ramón González, Mauro Santos y Susana Gago
  • Televisión 65″: Rúben Siotas
Galería | Ourense disfruta de un Día da Bici con sol, ambiente familiar y regalos
1/63 Galería | Ourense disfruta de un Día da Bici con sol, ambiente familiar y regalos | Xesús Fariñas
Galería | Ourense disfruta de un Día da Bici con sol, ambiente familiar y regalos
2/63 Galería | Ourense disfruta de un Día da Bici con sol, ambiente familiar y regalos | Xesús Fariñas
Galería | Ourense disfruta de un Día da Bici con sol, ambiente familiar y regalos
3/63 Galería | Ourense disfruta de un Día da Bici con sol, ambiente familiar y regalos | Xesús Fariñas
Galería | Ourense disfruta de un Día da Bici con sol, ambiente familiar y regalos
4/63 Galería | Ourense disfruta de un Día da Bici con sol, ambiente familiar y regalos | Xesús Fariñas
Galería | Ourense disfruta de un Día da Bici con sol, ambiente familiar y regalos
5/63 Galería | Ourense disfruta de un Día da Bici con sol, ambiente familiar y regalos | Xesús Fariñas
Galería | Ourense disfruta de un Día da Bici con sol, ambiente familiar y regalos
6/63 Galería | Ourense disfruta de un Día da Bici con sol, ambiente familiar y regalos | Xesús Fariñas
Galería | Ourense disfruta de un Día da Bici con sol, ambiente familiar y regalos
7/63 Galería | Ourense disfruta de un Día da Bici con sol, ambiente familiar y regalos | Xesús Fariñas
Galería | Ourense disfruta de un Día da Bici con sol, ambiente familiar y regalos
8/63 Galería | Ourense disfruta de un Día da Bici con sol, ambiente familiar y regalos | Xesús Fariñas
Galería | Ourense disfruta de un Día da Bici con sol, ambiente familiar y regalos
9/63 Galería | Ourense disfruta de un Día da Bici con sol, ambiente familiar y regalos | Xesús Fariñas
Galería | Ourense disfruta de un Día da Bici con sol, ambiente familiar y regalos
10/63 Galería | Ourense disfruta de un Día da Bici con sol, ambiente familiar y regalos | Xesús Fariñas
Galería | Ourense disfruta de un Día da Bici con sol, ambiente familiar y regalos
11/63 Galería | Ourense disfruta de un Día da Bici con sol, ambiente familiar y regalos | Xesús Fariñas
Galería | Ourense disfruta de un Día da Bici con sol, ambiente familiar y regalos
12/63 Galería | Ourense disfruta de un Día da Bici con sol, ambiente familiar y regalos | Xesús Fariñas
Galería | Ourense disfruta de un Día da Bici con sol, ambiente familiar y regalos
13/63 Galería | Ourense disfruta de un Día da Bici con sol, ambiente familiar y regalos | Xesús Fariñas
Galería | Ourense disfruta de un Día da Bici con sol, ambiente familiar y regalos
14/63 Galería | Ourense disfruta de un Día da Bici con sol, ambiente familiar y regalos | Xesús Fariñas
Galería | Ourense disfruta de un Día da Bici con sol, ambiente familiar y regalos
15/63 Galería | Ourense disfruta de un Día da Bici con sol, ambiente familiar y regalos | Xesús Fariñas
Galería | Ourense disfruta de un Día da Bici con sol, ambiente familiar y regalos
16/63 Galería | Ourense disfruta de un Día da Bici con sol, ambiente familiar y regalos | Xesús Fariñas
Galería | Ourense disfruta de un Día da Bici con sol, ambiente familiar y regalos
17/63 Galería | Ourense disfruta de un Día da Bici con sol, ambiente familiar y regalos | Xesús Fariñas
Galería | Ourense disfruta de un Día da Bici con sol, ambiente familiar y regalos
18/63 Galería | Ourense disfruta de un Día da Bici con sol, ambiente familiar y regalos | Xesús Fariñas
Galería | Ourense disfruta de un Día da Bici con sol, ambiente familiar y regalos
19/63 Galería | Ourense disfruta de un Día da Bici con sol, ambiente familiar y regalos | Xesús Fariñas
Galería | Ourense disfruta de un Día da Bici con sol, ambiente familiar y regalos
20/63 Galería | Ourense disfruta de un Día da Bici con sol, ambiente familiar y regalos | Xesús Fariñas
Galería | Ourense disfruta de un Día da Bici con sol, ambiente familiar y regalos
21/63 Galería | Ourense disfruta de un Día da Bici con sol, ambiente familiar y regalos | Xesús Fariñas
Galería | Ourense disfruta de un Día da Bici con sol, ambiente familiar y regalos
22/63 Galería | Ourense disfruta de un Día da Bici con sol, ambiente familiar y regalos | Xesús Fariñas
Galería | Ourense disfruta de un Día da Bici con sol, ambiente familiar y regalos
23/63 Galería | Ourense disfruta de un Día da Bici con sol, ambiente familiar y regalos | Xesús Fariñas
Galería | Ourense disfruta de un Día da Bici con sol, ambiente familiar y regalos
24/63 Galería | Ourense disfruta de un Día da Bici con sol, ambiente familiar y regalos | Xesús Fariñas
Galería | Ourense disfruta de un Día da Bici con sol, ambiente familiar y regalos
25/63 Galería | Ourense disfruta de un Día da Bici con sol, ambiente familiar y regalos | Xesús Fariñas
Galería | Ourense disfruta de un Día da Bici con sol, ambiente familiar y regalos
26/63 Galería | Ourense disfruta de un Día da Bici con sol, ambiente familiar y regalos | Xesús Fariñas
Galería | Ourense disfruta de un Día da Bici con sol, ambiente familiar y regalos
27/63 Galería | Ourense disfruta de un Día da Bici con sol, ambiente familiar y regalos | Xesús Fariñas
Galería | Ourense disfruta de un Día da Bici con sol, ambiente familiar y regalos
28/63 Galería | Ourense disfruta de un Día da Bici con sol, ambiente familiar y regalos | Xesús Fariñas
Galería | Ourense disfruta de un Día da Bici con sol, ambiente familiar y regalos
29/63 Galería | Ourense disfruta de un Día da Bici con sol, ambiente familiar y regalos | Xesús Fariñas
Galería | Ourense disfruta de un Día da Bici con sol, ambiente familiar y regalos
30/63 Galería | Ourense disfruta de un Día da Bici con sol, ambiente familiar y regalos | Xesús Fariñas
Galería | Ourense disfruta de un Día da Bici con sol, ambiente familiar y regalos
31/63 Galería | Ourense disfruta de un Día da Bici con sol, ambiente familiar y regalos | Xesús Fariñas
Galería | Ourense disfruta de un Día da Bici con sol, ambiente familiar y regalos
32/63 Galería | Ourense disfruta de un Día da Bici con sol, ambiente familiar y regalos | Xesús Fariñas
Galería | Ourense disfruta de un Día da Bici con sol, ambiente familiar y regalos
33/63 Galería | Ourense disfruta de un Día da Bici con sol, ambiente familiar y regalos | Xesús Fariñas
Galería | Ourense disfruta de un Día da Bici con sol, ambiente familiar y regalos
34/63 Galería | Ourense disfruta de un Día da Bici con sol, ambiente familiar y regalos | Xesús Fariñas
Galería | Ourense disfruta de un Día da Bici con sol, ambiente familiar y regalos
35/63 Galería | Ourense disfruta de un Día da Bici con sol, ambiente familiar y regalos | Xesús Fariñas
Galería | Ourense disfruta de un Día da Bici con sol, ambiente familiar y regalos
36/63 Galería | Ourense disfruta de un Día da Bici con sol, ambiente familiar y regalos | Xesús Fariñas
Galería | Ourense disfruta de un Día da Bici con sol, ambiente familiar y regalos
37/63 Galería | Ourense disfruta de un Día da Bici con sol, ambiente familiar y regalos | Xesús Fariñas
Galería | Ourense disfruta de un Día da Bici con sol, ambiente familiar y regalos
38/63 Galería | Ourense disfruta de un Día da Bici con sol, ambiente familiar y regalos | Xesús Fariñas
Galería | Ourense disfruta de un Día da Bici con sol, ambiente familiar y regalos
39/63 Galería | Ourense disfruta de un Día da Bici con sol, ambiente familiar y regalos | Xesús Fariñas
Galería | Ourense disfruta de un Día da Bici con sol, ambiente familiar y regalos
40/63 Galería | Ourense disfruta de un Día da Bici con sol, ambiente familiar y regalos | Xesús Fariñas
Galería | Ourense disfruta de un Día da Bici con sol, ambiente familiar y regalos
41/63 Galería | Ourense disfruta de un Día da Bici con sol, ambiente familiar y regalos | Xesús Fariñas
Galería | Ourense disfruta de un Día da Bici con sol, ambiente familiar y regalos
42/63 Galería | Ourense disfruta de un Día da Bici con sol, ambiente familiar y regalos | Xesús Fariñas
Galería | Ourense disfruta de un Día da Bici con sol, ambiente familiar y regalos
43/63 Galería | Ourense disfruta de un Día da Bici con sol, ambiente familiar y regalos | Xesús Fariñas
Galería | Ourense disfruta de un Día da Bici con sol, ambiente familiar y regalos
44/63 Galería | Ourense disfruta de un Día da Bici con sol, ambiente familiar y regalos | Xesús Fariñas
Galería | Ourense disfruta de un Día da Bici con sol, ambiente familiar y regalos
45/63 Galería | Ourense disfruta de un Día da Bici con sol, ambiente familiar y regalos | Xesús Fariñas
Galería | Ourense disfruta de un Día da Bici con sol, ambiente familiar y regalos
46/63 Galería | Ourense disfruta de un Día da Bici con sol, ambiente familiar y regalos | Xesús Fariñas
Galería | Ourense disfruta de un Día da Bici con sol, ambiente familiar y regalos
47/63 Galería | Ourense disfruta de un Día da Bici con sol, ambiente familiar y regalos | Xesús Fariñas
Galería | Ourense disfruta de un Día da Bici con sol, ambiente familiar y regalos
48/63 Galería | Ourense disfruta de un Día da Bici con sol, ambiente familiar y regalos | Xesús Fariñas
Galería | Ourense disfruta de un Día da Bici con sol, ambiente familiar y regalos
49/63 Galería | Ourense disfruta de un Día da Bici con sol, ambiente familiar y regalos | Xesús Fariñas
Galería | Ourense disfruta de un Día da Bici con sol, ambiente familiar y regalos
50/63 Galería | Ourense disfruta de un Día da Bici con sol, ambiente familiar y regalos | Xesús Fariñas
Galería | Ourense disfruta de un Día da Bici con sol, ambiente familiar y regalos
51/63 Galería | Ourense disfruta de un Día da Bici con sol, ambiente familiar y regalos | Xesús Fariñas
Galería | Ourense disfruta de un Día da Bici con sol, ambiente familiar y regalos
52/63 Galería | Ourense disfruta de un Día da Bici con sol, ambiente familiar y regalos | Xesús Fariñas
Galería | Ourense disfruta de un Día da Bici con sol, ambiente familiar y regalos
53/63 Galería | Ourense disfruta de un Día da Bici con sol, ambiente familiar y regalos | Xesús Fariñas
Galería | Ourense disfruta de un Día da Bici con sol, ambiente familiar y regalos
54/63 Galería | Ourense disfruta de un Día da Bici con sol, ambiente familiar y regalos | Xesús Fariñas
Galería | Ourense disfruta de un Día da Bici con sol, ambiente familiar y regalos
55/63 Galería | Ourense disfruta de un Día da Bici con sol, ambiente familiar y regalos | Xesús Fariñas
Galería | Ourense disfruta de un Día da Bici con sol, ambiente familiar y regalos
56/63 Galería | Ourense disfruta de un Día da Bici con sol, ambiente familiar y regalos | Xesús Fariñas
Galería | Ourense disfruta de un Día da Bici con sol, ambiente familiar y regalos
57/63 Galería | Ourense disfruta de un Día da Bici con sol, ambiente familiar y regalos | Xesús Fariñas
Galería | Ourense disfruta de un Día da Bici con sol, ambiente familiar y regalos
58/63 Galería | Ourense disfruta de un Día da Bici con sol, ambiente familiar y regalos | Xesús Fariñas
Galería | Ourense disfruta de un Día da Bici con sol, ambiente familiar y regalos
59/63 Galería | Ourense disfruta de un Día da Bici con sol, ambiente familiar y regalos | Xesús Fariñas
Galería | Ourense disfruta de un Día da Bici con sol, ambiente familiar y regalos
60/63 Galería | Ourense disfruta de un Día da Bici con sol, ambiente familiar y regalos | Xesús Fariñas
Galería | Ourense disfruta de un Día da Bici con sol, ambiente familiar y regalos
61/63 Galería | Ourense disfruta de un Día da Bici con sol, ambiente familiar y regalos | Xesús Fariñas
Galería | Ourense disfruta de un Día da Bici con sol, ambiente familiar y regalos
62/63 Galería | Ourense disfruta de un Día da Bici con sol, ambiente familiar y regalos | Xesús Fariñas
Galería | Ourense disfruta de un Día da Bici con sol, ambiente familiar y regalos
63/63 Galería | Ourense disfruta de un Día da Bici con sol, ambiente familiar y regalos | Xesús Fariñas

Contenido patrocinado

También te puede interesar

Lo último

stats