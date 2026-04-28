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Vecinos de Ourense caminan bajo la lluvia en una tarde marcada por la inestabilidad meteorológica en la ciudad.
Vecinos de Ourense caminan bajo la lluvia en una tarde marcada por la inestabilidad meteorológica en la ciudad. | José Paz

Galería | Ourense saca los paraguas en otra tarde de tormenta y agua

ALERTA AMARILLA

La ciudad de Ourense sufre inundaciones, balsas de agua y problemas en el alcantarillado tras tres días de lluvias intensas que han afectado especialmente al Casco Vello y a varias zonas urbanas.

Las tormentas continúan golpeando con fuerza la provincia de Ourense, que encara este martes el día más inestable del episodio meteorológico iniciado el pasado domingo. La previsión apunta a una jornada marcada por lluvias intensas, granizadas y fuerte actividad eléctrica tanto por la mañana como por la tarde, mientras los avisos amarillos se mantienen activos por tercer día consecutivo.

En la capital, la acumulación de agua y el estado del sistema de alcantarillado en algunas zonas han provocado riadas e inundaciones localizadas, especialmente en el Casco Vello, con puntos afectados como la rúa Colón. Vecinos también han denunciado la formación de balsas de agua en la plaza de O Couto, donde aseguran que la situación se ha visto agravada por el abandono de obras en la Avenida de Portugal, generando además malos olores persistentes.

Estas son las fotos que deja este día lluvioso en la ciudad de Ourense:

Galería | Ourense saca los paraguas en otra tarde de tormenta y agua
1/5 La lluvia no da tregua en Ourense, donde la ciudadanía se desplaza entre charcos y precipitaciones continuas. | José Paz
Galería | Ourense saca los paraguas en otra tarde de tormenta y agua
2/5 Tarde gris en Ourense con fuertes precipitaciones que obligan a los vecinos a resguardarse en el centro urbano. | José Paz
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3/5 Paraguas y calles mojadas en Ourense durante un episodio de lluvias intensas que afecta a toda la provincia. | José Paz
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4/5 El temporal sigue golpeando Ourense, dejando escenas de calles húmedas y tráfico bajo intensas lluvias. | José Paz
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5/5 Vecinos de Ourense caminan bajo la lluvia en una tarde marcada por la inestabilidad meteorológica en la ciudad. | José Paz

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