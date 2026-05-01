OS MAIOS
Participa nos mellores premios dos Maios 2026
Cientos de ourensanos se sumaron a las movilizaciones para exigir mejoras laborales y salariales
Cientos de ourensanos se sumaron a las movilizaciones para exigir mejoras laborales y salariales | Miguel Ángel

Galería | Ourense sale a la calle por el Día del Trabajador

Ourense vuelve a tomar la calle este Primero de Mayo. Cientos de trabajadores han secundado las convocatorias de CIG, UGT y CCOO en el centro de la ciudad para exigir mejores condiciones laborales, la recuperación del poder adquisitivo y la defensa de los servicios públicos en el Día Internacional de los Trabajadores

Las calles de Ourense han sido, un año más, el escenario principal de las reivindicaciones sindicales del 1 de mayo. En un contexto marcado por el debate sobre la reducción de la jornada laboral y el coste de la vida, las principales centrales sindicales han movilizado a la ciudadanía ourensana. Con la CIG liderando su propia marcha y UGT y CCOO uniendo fuerzas en una convocatoria conjunta, los manifestantes han recorrido el centro urbano alzando la voz contra la precariedad.

El color de las agrupaciones sindicales tiñó el recorrido en una jornada de ambiente reivindicativo.
1/6 El color de las agrupaciones sindicales tiñó el recorrido en una jornada de ambiente reivindicativo. | Miguel Ángel
Cientos de ourensanos se sumaron a las movilizaciones para exigir mejoras laborales y salariales.
2/6 Cientos de ourensanos se sumaron a las movilizaciones para exigir mejoras laborales y salariales. | Miguel Ángel
Un grupo de manifestantes corea consignas contra la precariedad laboral a su paso por el centro de As Burgas.
3/6 Un grupo de manifestantes corea consignas contra la precariedad laboral a su paso por el centro de As Burgas. | Miguel Ángel
Cabecera de la manifestación de la CIG recorriendo las céntricas calles de Ourense.
4/6 Cabecera de la manifestación de la CIG recorriendo las céntricas calles de Ourense. | Miguel Ángel
Pancarta principal de la marcha conjunta organizada por los sindicatos UGT y CCOO en la ciudad
5/6 Pancarta principal de la marcha conjunta organizada por los sindicatos UGT y CCOO en la ciudad | Miguel Ángel
Cientos de ourensanos se sumaron a las movilizaciones para exigir mejoras laborales y salariales
6/6 Cientos de ourensanos se sumaron a las movilizaciones para exigir mejoras laborales y salariales | Miguel Ángel

Contenido patrocinado

También te puede interesar

Lo último

stats