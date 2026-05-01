Galería | Ourense sale a la calle por el Día del Trabajador

Ourense vuelve a tomar la calle este Primero de Mayo. Cientos de trabajadores han secundado las convocatorias de CIG, UGT y CCOO en el centro de la ciudad para exigir mejores condiciones laborales, la recuperación del poder adquisitivo y la defensa de los servicios públicos en el Día Internacional de los Trabajadores

Las calles de Ourense han sido, un año más, el escenario principal de las reivindicaciones sindicales del 1 de mayo. En un contexto marcado por el debate sobre la reducción de la jornada laboral y el coste de la vida, las principales centrales sindicales han movilizado a la ciudadanía ourensana. Con la CIG liderando su propia marcha y UGT y CCOO uniendo fuerzas en una convocatoria conjunta, los manifestantes han recorrido el centro urbano alzando la voz contra la precariedad.