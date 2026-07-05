Galería | Ourense vive un domingo asfixiante a más de 40 grados, en fotos

La ola de calor que arrasa la provincia de Ourense dejó imágenes con temperaturas asfixiantes dominando la provincia. Pocos ourensanos en la calle y los que salían buscaron la sombra, otros improvisaron para combatir el calor

La provincia de Ourense vivió un domingo de calor asfixiante después de registrar uno de sus días más calurosos en la historia este pasado sábado. Los termómetros marcaron temperaturas superiores a los 45º como sintoma de la constante exposición y consiguiente calentamiento al sol. La realidad es que la temperatura máxima fue de 42º, obligando a los ourensanos a refugiarse a la sombra mientras estaban en la calle.

Otros presentes en diversos eventos gastronómicos tuvieron que improvisar para combatir el calor usando platos a modo de abanícos mientras esperaban la comida. Otros optaron por los ríos o piscinas o mantenerse en casa.