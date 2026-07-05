EDITORIAL
Las incidencias del AVE gallego
Galería | Ourense vive un domingo asfixiante a más de 40 grados, en fotos
Galería | Ourense vive un domingo asfixiante a más de 40 grados, en fotos | Xesús Fariñas

Galería | Ourense vive un domingo asfixiante a más de 40 grados, en fotos

CALOR ABRASADOR

La ola de calor que arrasa la provincia de Ourense dejó imágenes con temperaturas asfixiantes dominando la provincia. Pocos ourensanos en la calle y los que salían buscaron la sombra, otros improvisaron para combatir el calor

La Región
La Región
Publicado: 05 jul 2026 - 18:11 Actualizado: 05 jul 2026 - 19:25

La provincia de Ourense vivió un domingo de calor asfixiante después de registrar uno de sus días más calurosos en la historia este pasado sábado. Los termómetros marcaron temperaturas superiores a los 45º como sintoma de la constante exposición y consiguiente calentamiento al sol. La realidad es que la temperatura máxima fue de 42º, obligando a los ourensanos a refugiarse a la sombra mientras estaban en la calle.

Otros presentes en diversos eventos gastronómicos tuvieron que improvisar para combatir el calor usando platos a modo de abanícos mientras esperaban la comida. Otros optaron por los ríos o piscinas o mantenerse en casa.

Galería | Ourense vive un domingo asfixiante a más de 40 grados, en fotos
1/29 Galería | Ourense vive un domingo asfixiante a más de 40 grados, en fotos | Xesús Fariñas
Galería | Ourense vive un domingo asfixiante a más de 40 grados, en fotos
2/29 Galería | Ourense vive un domingo asfixiante a más de 40 grados, en fotos | Xesús Fariñas
Galería | Ourense vive un domingo asfixiante a más de 40 grados, en fotos
3/29 Galería | Ourense vive un domingo asfixiante a más de 40 grados, en fotos | Xesús Fariñas
Galería | Ourense vive un domingo asfixiante a más de 40 grados, en fotos
4/29 Galería | Ourense vive un domingo asfixiante a más de 40 grados, en fotos | Xesús Fariñas
Galería | Ourense vive un domingo asfixiante a más de 40 grados, en fotos
5/29 Galería | Ourense vive un domingo asfixiante a más de 40 grados, en fotos | Xesús Fariñas
Galería | Ourense vive un domingo asfixiante a más de 40 grados, en fotos
6/29 Galería | Ourense vive un domingo asfixiante a más de 40 grados, en fotos | Xesús Fariñas
Galería | Ourense vive un domingo asfixiante a más de 40 grados, en fotos
7/29 Galería | Ourense vive un domingo asfixiante a más de 40 grados, en fotos | Xesús Fariñas
Galería | Ourense vive un domingo asfixiante a más de 40 grados, en fotos
8/29 Galería | Ourense vive un domingo asfixiante a más de 40 grados, en fotos | Xesús Fariñas
Galería | Ourense vive un domingo asfixiante a más de 40 grados, en fotos
9/29 Galería | Ourense vive un domingo asfixiante a más de 40 grados, en fotos | Xesús Fariñas
Galería | Ourense vive un domingo asfixiante a más de 40 grados, en fotos
10/29 Galería | Ourense vive un domingo asfixiante a más de 40 grados, en fotos | Xesús Fariñas
Galería | Ourense vive un domingo asfixiante a más de 40 grados, en fotos
11/29 Galería | Ourense vive un domingo asfixiante a más de 40 grados, en fotos | Xesús Fariñas
Galería | Ourense vive un domingo asfixiante a más de 40 grados, en fotos
12/29 Galería | Ourense vive un domingo asfixiante a más de 40 grados, en fotos | Xesús Fariñas
Galería | Ourense vive un domingo asfixiante a más de 40 grados, en fotos
13/29 Galería | Ourense vive un domingo asfixiante a más de 40 grados, en fotos | Xesús Fariñas
Galería | Ourense vive un domingo asfixiante a más de 40 grados, en fotos
14/29 Galería | Ourense vive un domingo asfixiante a más de 40 grados, en fotos | Xesús Fariñas
Galería | Ourense vive un domingo asfixiante a más de 40 grados, en fotos
15/29 Galería | Ourense vive un domingo asfixiante a más de 40 grados, en fotos | Xesús Fariñas
Galería | Ourense vive un domingo asfixiante a más de 40 grados, en fotos
16/29 Galería | Ourense vive un domingo asfixiante a más de 40 grados, en fotos | Xesús Fariñas
Galería | Ourense vive un domingo asfixiante a más de 40 grados, en fotos
17/29 Galería | Ourense vive un domingo asfixiante a más de 40 grados, en fotos | Xesús Fariñas
Galería | Ourense vive un domingo asfixiante a más de 40 grados, en fotos
18/29 Galería | Ourense vive un domingo asfixiante a más de 40 grados, en fotos | Xesús Fariñas
Galería | Ourense vive un domingo asfixiante a más de 40 grados, en fotos
19/29 Galería | Ourense vive un domingo asfixiante a más de 40 grados, en fotos | Xesús Fariñas
Galería | Ourense vive un domingo asfixiante a más de 40 grados, en fotos
20/29 Galería | Ourense vive un domingo asfixiante a más de 40 grados, en fotos | Xesús Fariñas
Galería | Ourense vive un domingo asfixiante a más de 40 grados, en fotos
21/29 Galería | Ourense vive un domingo asfixiante a más de 40 grados, en fotos | Xesús Fariñas
Galería | Ourense vive un domingo asfixiante a más de 40 grados, en fotos
22/29 Galería | Ourense vive un domingo asfixiante a más de 40 grados, en fotos | Xesús Fariñas
Galería | Ourense vive un domingo asfixiante a más de 40 grados, en fotos
23/29 Galería | Ourense vive un domingo asfixiante a más de 40 grados, en fotos | Xesús Fariñas
Galería | Ourense vive un domingo asfixiante a más de 40 grados, en fotos
24/29 Galería | Ourense vive un domingo asfixiante a más de 40 grados, en fotos | Xesús Fariñas
Galería | Ourense vive un domingo asfixiante a más de 40 grados, en fotos
25/29 Galería | Ourense vive un domingo asfixiante a más de 40 grados, en fotos | Xesús Fariñas
Galería | Ourense vive un domingo asfixiante a más de 40 grados, en fotos
26/29 Galería | Ourense vive un domingo asfixiante a más de 40 grados, en fotos | Xesús Fariñas
Galería | Ourense vive un domingo asfixiante a más de 40 grados, en fotos
27/29 Galería | Ourense vive un domingo asfixiante a más de 40 grados, en fotos | Xesús Fariñas
Galería | Ourense vive un domingo asfixiante a más de 40 grados, en fotos
28/29 Galería | Ourense vive un domingo asfixiante a más de 40 grados, en fotos | Xesús Fariñas
Galería | Ourense vive un domingo asfixiante a más de 40 grados, en fotos
29/29 Galería | Ourense vive un domingo asfixiante a más de 40 grados, en fotos | Xesús Fariñas

Contenido patrocinado

También te puede interesar

Lo último

stats